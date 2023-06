Aleix Espargaro sufrió fracturas en el pie por su caída en bicicleta

Aleix Espargaró no empezó de la mejor manera el actual triplete de carreras de MotoGP. El piloto de Aprilia sufrió una caída antes de arrancar la acción en pista en el pasado Gran Premio de Italia, el jueves, cuando reconocía en bicicleta el circuito de Mugello y por mirar el móvil, como reconoció. El español dijo que se "destrozó" el talón.

Las primeras radiografías no mostraron fracturas, aunque el pie estaba muy hinchado. El lunes, el de Granollers se sometió a una resonancia magnética tras la carrera principal de Italia, en la que terminó sexto, y se descubrió que en realidad había sufrido dos fracturas en el pie.

"El pie... fue bien en Mugello porque la primera radiografía mostró que no tenía nada, pero tuve mucho, mucho dolor durante el fin de semana, probablemente el pilotaje más doloroso que he tenido en mi carrera", dijo el jueves en su llegada a Sachsenring para el Gran Premio de Alemania.

"Así que el lunes me hice una resonancia magnética y [se descubrió] que tenía dos fracturas, un gran edema, y los ligamentos [están dañados] también. La lesión es bastante grave, pero era normal. El lunes el pie estaba súper grande, tenía mucho dolor. Así que durante estos tres días hice lo que pude. Ellos [los médicos] me recomendaron llevar esta bota [una férula], no caminar y no apoyar más el pie en el suelo. Espero tener menos dolor en Sachsenring que en Mugello por el trazado".

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

Por otra parte, Aleix también habló de su hermano menor, Pol Espargaró, que estaba en la lista original de inscritos para la cita teutona, después de haber estado ausente desde los Libres 2 del GP de Portugal que abrió la temporada, tras una violenta caída que le dejó con múltiples fracturas en la espalda y la mandíbula. Sin embargo, una vez más ha sido descartado.

El #41 está intentando convencerle para que acuda al Gran Premio de Holanda de la próxima semana, la última cita antes del parón veraniego, pero no espera que se le permita correr: "La situación de Pol, me da rabia porque quiero que venga aquí y corra", añadió.

"Ayer estuve en su casa y estaba muy, muy triste. Prefiero que explique la situación. Así que le estoy presionando mucho, para convencerle de que venga el sábado y el domingo de Assen para ver al equipo, para ver a todo el mundo, para hablar con vosotros y que pueda volar de vuelta a casa conmigo después de la carrera. De momento no quiere venir, pero creo que le convenceré. No lo creo [que vaya a correr]. Está haciéndose pruebas todas las semanas, pero si no le permitieron correr en Mugello o aquí, en Assen va a ser difícil", finalizó.