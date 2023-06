"Nos merecíamos estar en el podio", dice Espargaró

Aleix Espargaró no hacía un podio desde el 18 de septiembre del año pasado, cuando acabó tercero en el GP de Aragón. Tras un inicio de temporada 2023 muy complicado para Aprilia, el de Granollers logró este domingo en el GP de los Países Bajos volver a pisar tarima, aunque para ello se aprovechó de un nuevo error de Brad Binder, el segundo en 24 hora, cuando el de KTM pisó el verde en la última vuelta y, esta vez, fue sancionado con una posición, bajando al cuarto puesto y subiendo Aleix al tercero, por detrás de las Ducati de Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi.

Lo más curioso de todo es que en un momento en el que la tecnología aerodinámica de las MotoGP es capital, Aleix perdió parte de su ala derecha solo comenzar la carrera, llevando colgado el apéndice de su Aprilia durante todas las vueltas.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, con el ala derecha de su moto completamente partida y colgando Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha sido un inicio de carrera muy difícil, pero así es nuestro trabajo, hay mucho nivel técnico y de pilotos, cuando lo decimos no es un tópico. Es muy difícil hoy en día brillar en MotoGP, hay que ser muy consistentes, tener velocidad y, sobre todo, salir muy bien en parrilla. Este fin de semana hemos sido consistentes, segunda fila en parrilla y he hecho una carrera sólida", explicó.

El problema con el ala derecha fue un añadido que puso mayor épica al resultado del catalán.

"Me ha costado mucho porque en las curvas a derecha era complicado, he partido el ala de ese lado en un toque con Luca Marini en la salida y prácticamente tenía tenía que cortar cuando giraba a derechas. Al final ha salido bien. No he podido pasar a Binder, es increíble lo bien que cerraba los huecos. Creo que yo tenía algo más de ritmo pero no podía adelantarle, así que he decidido quedarme pegado a cero, que no tuviera margen y arriesgara, así ha sido, iba derrapando por dos lados Brad y al final ha hecho un error y creo que nos merecemos este podio", aseguró.

Sin el problema con el apéndice, Espargaró está convencido de que hubiera podido acabar tercero sin la sanción al de KTM.

"A derechas era mejor que Binder pero por culpa del ala no podía acercarme, cuando me he pegado a él se me ha encendido la luz roja de la presión del neumático delantero, y cuando se me ha acercado Jorge Martín no me ha quedado otro remedio que pilotar con ese problema, he controlado hasta el final para llegar al final lo más pegado posible".

El de este domingo es el primer podio de la temporada para Aleix, que espera poder volver a luchar con las Ducati como ya hizo el año pasado.

"Habrá circuitos y circuitos, pero nuestra posición debe ser siempre primera moto no de esa marca (Ducati), luchar con Binder y con Fabio Quartararo hasta el final, creo que un top 5 del campeonato es real, pero ahora vamos a disfrutar de este podio y se lo voy a dedicar a mi equipo personal, que llevan toda la vida conmigo. Se lo merecen y es gracias a ellos que estamos aquí, hay veces que este deporte es cruel y difícil, solo se puede sobrellevar gracias a ellos. Ahora vacaciones y seguro que recupero", cerró en referencia a la lesión que sufrió el jueves de Mugello.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 4 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 5 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 7 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 8 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 9 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 10 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 11 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 13 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 14 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 15 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 16 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 17 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 18 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 19 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 20 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 21 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 22 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 23 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 25 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 26 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 27 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 28 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 29 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 30 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 31 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 32 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 33 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 34 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 35 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 36 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 37 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 38 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 39 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 40 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 41 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 42 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 43 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 44 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, caída del equipo Ducati 45 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, caída del equipo Ducati 46 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 47 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, caída del Red Bull KTM Factory Racing 48 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 49 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 50 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 51 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 52 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 53 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 54 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images