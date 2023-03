Aleix Espargaró: "Márquez debería ser suspendido por una carrera"

Cargar reproductor de audio

Marc Márquez arrolló a Oliveira, piloto de RNF Aprilia, en la tercera vuelta del gran premio disputado el domingo en el Circuito Internacional del Algarve, cuando calculó mal su frenada y tocó a Jorge Martín, de Pramac, antes de impactar al portugués.

El incidente obligó a Márquez y Oliveira a abandonar la carrera, dejó a este último con contusiones en el costado derecho y podría haber causado una fractura en la mano derecha del piloto de Honda.

Márquez ha recibido una doble sanción de vuelta larga para el GP de Argentina de la próxima semana, pero Espargaró considera que el castigo no es lo suficientemente fuerte.

"Para mí, tienen que sancionarle con una carrera, como mínimo, como (deberían haber hecho) con (Takaaki) Nakagami en Barcelona (el año pasado)", dijo Espargaró cuando se le pidió su opinión sobre el incidente.

"Para mí es ridículo. Espero, pero no me importa, no pongo las reglas".

"Espero que Miguel esté bien porque a la velocidad que golpeó a Miguel puedes destrozar la rodilla, lo sé porque Bradley Smith me golpeó en Barcelona (hace unos años) y me rompió la rodilla. Tuve mucho dolor durante un año".

Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

La Dirección de Carrera ha vuelto a ser objeto de escrutinio este fin de semana por cómo ha juzgado varios incidentes en pista.

Tras una colisión con Fabio Quartararo en la carrera sprint del sábado, Joan Mir recibió una penalización de una vuelta larga para el gran premio.

Sin embargo, Espargaró cree que el hecho de que Alex Márquez no fuera castigado de la misma manera por tocar a Maverick Viñales, su compañero en Aprilia, en el sprint pone de manifiesto las grandes incoherencias de los comisarios.

"Hay una cosa que no entiendo: Tenemos un millón de cámaras en la moto", añadió.

"Siempre digo a Dorna que no quiero más por el peso, pero tengo tres o cuatro cámaras en la moto. ¿Por qué no pueden ver estas cámaras y analizarlas? No es tan difícil".

"No somos 100 pilotos, somos 20. Se trata de repetirlo todo. Para mí, la acción entre Mir y Fabio y Alex Márquez y Maverick fueron exactamente iguales, pero Joan se cayó y Alex no se cayó".

"Pero Maverick ayer perdió cinco puestos, ocho puestos".

"¿Por qué Joan recibió una penalización y Alex no? No digo que Joan deba recibir una penalización, pero si le das una penalización a Joan, tienes que dársela a Alex".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team caída Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaró también señaló que los niveles de agresividad en pista este fin de semana han dejado varios pilotos con lesiones y que "no podemos seguir así".

"Sinceramente, es la primera carrera y tenemos a muchos pilotos en el hospital. No podemos seguir así", dijo Espargaró, cuyo hermano Pol fue hospitalizado tras una caída en los entrenamientos con múltiples fracturas.

"Pero no se trata de la dirección de carrera, de los equipos. Se trata de los pilotos. Si hay una última vuelta, puedes ser agresivo, puedes tocar a otro, no pasa nada. Pero vamos, es la primera carrera y tenemos cuatro pilotos en el hospital".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de MotoGP, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!