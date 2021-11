Dirección de carrera "arruinó" mi clasificación, dice Espargaró

El piloto de Aprilia quedó desconcertado el viernes por su falta de ritmo, pero se mostró mucho más fuerte el sábado, encabezando la tercera práctica por la mañana.

A pesar de una pequeña caída en la FP4, Espargaró continuó con su buena forma en el último entrenamiento y se encaminó hacia una buena clasificación.

Sin embargo, se vio sorprendido en los últimos compases por las banderas amarillas mostradas ante la caída de Francesco Bagnaia en la curva 2, y luego no pudo completar su última vuelta tras encontrar banderas amarillas en la recta principal.

Dice que esto fue el resultado de que la dirección de carrera pusiera erróneamente una advertencia por la salida de pista del poleman Jorge Martín después de celebrar su vuelta, con lo que Espargaró se quedó en la 12° posición.

"En la clasificación tuve muy mala suerte, sinceramente", dijo Espargaró.

"Tuve la caída de Pecco delante de mí, y luego en la última vuelta hubo un gran error de la dirección de carrera porque pusieron una bandera amarilla en la recta en los paneles (LED), y no hubo ninguna caída.

"Fue sólo que Martin se fue largo después de celebrar la pole position, pero no se puede poner una bandera amarilla cuando no hay nadie en la grava".

"Fui a dirección de carrera porque estaba muy enfadado, sólo me dijeron 'lo siento, fue un error'".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Puede pasar, pero me arruinó la clasificación porque no pude dar una vuelta, así que salir desde el 12° puesto será un poco difícil mañana".

"Tenemos un ritmo fuerte, creo que estaba preparado para luchar por el podio, pero salir desde el 12° puesto va a ser un poco más difícil".

Espargaró dice que por lo general Aprilia no cambia mucho las motos durante un fin de semana, pero que hizo grandes modifiaciones después de su difícil viernes.

"Normalmente no cambiamos tanto la moto de un día para otro, pero lo hicimos", añadió.

"Hicimos la moto más corta, cambiamos también bastante la suspensión, cambiamos la cubierta del disco (de freno) delantero, hicimos cosas completamente diferentes para intentar aumentar la temperatura delantera".

"Básicamente cambiamos muchas cosas. Y ha funcionado, he sido rápido esta mañana con el neumático medio de carrera, y luego con el blando he hecho una buena vuelta".

"Estoy satisfecho. En la FP4 he tenido una pequeña caída, pero luego he cogido la segunda moto y con el neumático usado de esta mañana, cerca de 20 vueltas (con él) he conseguido quedarme en 1m31s altos, lo que está muy bien".