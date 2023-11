Alex Márquez está decidido a "ganar" aunque lucha con Martín y Bagnaia

Alex Márquez ha sido una de las gratas sorpresas en el arranque del Gran Premio de Malasia de MotoGP. El catalán se presenta en este último triplete de la temporada buscando al menos un podio, como comentó en la entrevista que le realizó Motorsport.com la semana pasada, y ha arrancado en el Circuito Internacional de Sepang reafirmándose en sus opciones, al liderar la primera jornada.

Aunque todo parecía indicar que sería Jorge Martín quien comandara el viernes, como viene siendo habitual últimamente, el piloto de Cervera dio un último paso adelante en los segundos finales de la Práctica para bajar al 1:57.823, y liderar la sesión por 174 milésimas sobre el segundo clasificado de la general.

Al término de la sesión, Márquez explicó a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, que aunque no había sido su viernes más fácil en MotoGP, sí había sido el arranque de gran premio en el que lo había sentido todo de la manera más natural, sin necesidad de hacer muchos cambios.

"No ha sido el más fácil, pero sí el que más natural me ha venido todo desde primera hora", empezó diciendo el #73. "Es todo mucho más sencillo cuando tu base de set-up funciona desde la primera vuelta del viernes, porque entonces te centras en mejorar cosas y estilo de pilotaje, y puedes buscar límites. Ha sido todo mucho más sencillo por ello".

"Hay que estar satisfechos, hemos hecho un viernes muy bueno, pero no hay que bajar el listón. Hay que seguir con la misma mentalidad, mejorar cositas de cara a carrera, de electrónica, para llegar al final un poquito mejor... Ojalá mañana nosotros, junto a Martín, sigamos siendo los más rápidos", siguió.

Primero por la tarde y segundo por la mañana, es innegable que un viernes tan sólido coloca a Márquez en posición de candidato a la victoria en la sprint del sábado y en la prueba larga del domingo. Al ser preguntado sobre qué pasará si se encuentra en esa posición y eso conlleva meterse en la pelea por el título de la clase reina que mantienen Martín y Pecco Bagnaia, Márquez fue claro sobre cuál será su objetivo: "Ganar. Yo tengo contrato de Gresini Racing y por el momento no me ha llegado nada", detalló sobre posibles órdenes de equipo.

"Puede que de alguna manera vayas con más respeto, yo me he jugado un Mundial y no me gusta que un 'outsider' venga y por querer ganar una carrera te la líe. Entonces, eso lo entiendo perfectamente. Martín es un pelín más rápido que Pecco en estos momentos, tiene algo más, pero si me encuentro en esa situación lo que voy a intentar es ganar", añadió de forma tajante.

Por otra parte, Márquez descartó que su experiencia en Sepang en pretemporada fuera básica para su buen nivel este viernes, centrando más tiro en las pruebas de San Marino: "El set-up que pusimos en el test de Misano va mucho mejor que el que llevábamos en el test, en pretemporada".

Finalmente, Alex Márquez quitó hierro a que su hermano Marc rodara detrás de él, para buscar meterse en el Top 10 y quizás para seguir estudiando la que será su moto en 2024: "Marc ha rodado detrás mío intentando meterse en Q2. No me lo había dicho, y eso me enfada (entre risas luego), porque me lo podía haber dicho. Pero ningún problema. También en la última vuelta me ha cogido rueda Luca Marini y no he cortado, hoy tenía claro que el objetivo era pasar a la Q2 de la mejor manera y me daba igual quién estuviera detrás", finalizó.