MotoGP GP de Qatar

Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación

El piloto de Gresini explicó en un post en sus redes sociales su paso por el quirófano para solucionar los problemas que le estaba causando el hombro derecho desde que se operó la clavícula tras el accidente de Barcelona. No estará en Qatar.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 3 nov 2026, 10:12

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Alex Márquez confirmó el pasado domingo tras terminar tercero en el GP de Malasia que este pasado lunes iba a pasar por el quirófano para solucionar los problemas que le estaba causando la lesión sufrida el pasado 17 de mayo en Barcelona, cuando impactó con la moto de Pedro Acosta y salió volando por los aires en el Circuit de Catalunya.

El corredor de Gresini fue operado de urgencia para estabilizar la clavícula derecha, que se había fracturado en cuatro trozos. Tras reaparecer en Assen a finales de junio, Alex empezó a tener dolor en la zona con aferramiento en el hombro, lo que derivó en una bursitis, empeorando la situación cuando debía afrontar dos carreras consecutivas, teniendo que inyectarse calmantes para poder competir.

"Ayer fui intervenido en el Hospital Ruber Internacional de Madrid para extraer material de osteosíntesis en mi clavícula derecha y mano izquierda", explica Alex en su post en redes sociales. "Además, en el mismo acto quirúrgico, me han realizado una bursectomía artroscópica en el hombro derecho", añade el piloto, que viajó el domingo por la noche desde Kuala Lumpur a Madrid, trasladándose directamente al centro médico donde fue intervenido.

"Para explicarlo de una forma más sencilla, me han retirado las placas y los elementos de fijación que llevaba en la clavícula y en la mano. Además, han eliminado una pequeña bolsa del hombro que ayuda a evitar el roce entre los tendones y la articulación. Esta última intervención se ha realizado mediante artroscopia, una técnica mínimamente invasiva", amplia las explicaciones.

El piloto celebra que "la cirugía ha transcurrido sin incidencias", e informa que "ahora comienza mi recuperación en casa. ¡Un pasito más para volver a estar al 100 %!".

Pese a que todo ha salido como se esperaba, la baja de Alex en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana está confirmada, y el piloto trabajará para intentar reaparecer en el siguiente evento, el Gran Premio de Portugal que se celebra el 22 de noviembre, antes del cierre de la temporada en Valencia el 29 de noviembre.

Alex Márquez, que la próxima temporada correrá con el equipo oficial KTM, tiene marcado en rojo como gran objetivo el 1 de diciembre, en Valencia, fecha del primer test de pretemporada 2027, en el que podrá subirse por primera vez a la RC16 de 850cc con neumáticos Pirelli.

Además de la baja de Alex, para el GP de Qatar persisten varias dudas de pilotos, entre ellos los lesionados Jorge Martín, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer, que si no puede recuperarse a tiempo para viajar a Qatar dejaría al equipo Gresini sin pilotos titulares, pero con la opción de seguir contando con Iker Lecuona. En Honda, por el momento, no han descartado definitivamente que Joan Mir esté en Doha, pese a sus problemas de visión y mareos que se reprodujeron en Sepang.

Los que tampoco estarán en Qatar son los pilotos de Yamaha, Alex Rins y Fabio Quartararo, y los del equipo satélite Pramac, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, éste último lesionado. El fabricante de Iwata es el único que se ha negado a enviar a su personal japonés a Doha.

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