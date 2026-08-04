"Los dos seríamos campeones del mundo": cómo Alex Márquez se compara con Sete Gibernau

Alex Márquez ha comparado su carrera en MotoGP con la del también piloto catalán Sete Gibernau, en el sentido de que ambos quedaron eclipsados por grandes talentos generacionales.

Mientras Alex ha tenido que lidiar con su hermano mayor Marc, Gibernau compitió en la era de Valentino Rossi.

Gibernau fue subcampeón de MotoGP por detrás de Rossi tanto en 2003 como en 2004, mientras que Alex aprendió lo que era acabar como 'el mejor del resto' en 2025, cuando Marc se escapó con el título.

Los dos pilotos también comparten un vínculo, ya que ambos han sido miembros de la estructura Gresini en su época. El actual piloto de Gresini Ducati, Alex, lució el domingo del GP de Alemania una decoración retro inspirada en Gibernau: el esquema de colores celebraba la famosa victoria de Gibernau en esa misma prueba a bordo de una Honda de Gresini en 2003.

Alex Marquez con la decoración retro en homenaje a Gibernau en Sachsenring. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gibernau derrotó por poco a Rossi aquel día, pero actuaciones así fueron la excepción más que la norma. Para Alex, que disfrutó con diferencia del mejor año de su carrera en 2025, derrotar a Marc en un duelo directo también es una rareza que saborear.

Márquez trazó paralelismos entre él y Gibernau al hablar con los medios sobre la decoración al principio del fin de semana del GP de Alemania.

"Soy como Sete Gibernau en que ambos somos subcampeones del mundo", dijo el piloto de 30 años.

"Y también en que ambos terminamos por detrás de dos pilotos realmente buenos", añadió, refiriéndose a Valentino y Marc.

"También creo que probablemente nos parecemos en que, sin esos dos pilotos (Márquez y Rossi), ambos seríamos campeones del mundo hoy."

Gibernau mantuvo a Rossi detrás en el GP de Alemania de 2003. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La decoración especial de Gresini formó parte de las celebraciones del 30º aniversario del equipo fundado por el fallecido piloto italiano Fausto Gresini.

Márquez rindió en general bien durante el fin de semana en Sachsenring, especialmente teniendo en cuenta las lesiones que sufrió en una enorme caída en Barcelona en mayo, de la que aún se está recuperando. Salió segundo en la parrilla y fue segundo en la sprint, pero una vez más fue Marc quien le superó por poco.

El domingo, el único día en que realmente llevó los antiguos colores de Gibernau, Alex se fue al suelo en Queckenbergkurve en la vuelta nueve.