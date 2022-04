Rins: "Sin duda estoy mostrando mi mejor versión"

Cargar reproductor de audio

El de Suzuki sumó su segundo podio del año, mejorando el tercer puesto de Argentina la pasada semana para acabar, en el Gran Premio de las Américas, en el segundo escalón del podio.

El corredor español se está mostrando muy sólido este curso, a diferencia del año pasado, lo que le sitúa en la quiniela de los favoritos para el Mundial, del que ahora mismo es segundo de la general a solo cinco puntos del líder, Enea Bastianini.

"Sinceramente no esperaba llegar al podio, normalmente en las primeras vueltas recupero muchas posiciones y esta vez no ha sido así", introdujo el de Suzuki.

"Intenté frenar tarde en todas las vueltas para adelantar, pero con Enea no he podido", admitió, pese a que dos veces le superó pero el italiano le devolvió el adelantamiento por aceleración.

"Bastianini ha sido muy listo y ha aguantado muy bien cada vez que le he atacado, ha guardado muy bien neumáticos y al final ha cambiado el ritmo para escaparse".

Al que sí pudo adelantar Rins, que salía 7º en parrilla, fue a Jack Miller, en la última vuelta y tras varios intentos, también.

"Nunca es fácil adelantar a Miller, frena muy fuerte, pero en las dos últimas curvas he podido frenar bien y lograr el segundo puesto. Es el podio 500 para Suzuki y estoy muy satisfecho", dijo.

Los dos podios en las cuatro primeras carreras constatan un avance de Suzuki respecto al pasado año.

"Creo que vamos mejor que el año pasado en Suzuki, hemos mejorado el motor, no perdemos tanto en la recta, pero necesitamos trabajar sobre la aerodinámica, porque en la última curva, en la 11 y en la 12, perdemos un poco en este aspecto, seguro que en Suzuki van a trabajar en ello", pidió, antes de reconocer que "estamos obteniendo muy buenos resultados en Suzuki este año".

Pese a que las Ducati, sobre el papel, son mucho más potentes, la Suzuki se pudo defender y pasar a pilotos como Johann Zarco, Pecco Bagnaia o Jorge Martín.

"Creo que he tenido una ventaja en el sector 1, de las curvas 3 a la 6, ahí conseguía recortar posiciones y creo que es gracias al chasis de la Suzuki, aunque no acelere tan bien, pero la capacidad de frenada en la curva 11 es lo que más me ha sorprendido de la moto".

Tras una temporada con muchas caída el pasado año, Rins está en su mejor momento desde hacía mucho tiempo.

"Sin duda estoy mostrando mi mejor versión, estamos trabajando muy duro con el equipo. Entrené mucho en el gym durante el invierno, y también mentalmente, y la constancia es el fruto de ese trabajo. Pero aún quedan muchas carreras, solo estamos en la cuarta del año. Argentina y Austin han sido dos buenas carreras y debemos seguir en esta línea".

Sobre las mayores diferencias o mejoras respecto a la moto del año pasado, Rins quiso destacar más su propio trabajo.

"Hasta ahora el punto fuerte de Suzuki era la gestión del neumático trasero, ahora con la nueva carcasa (2022) esa ventaja es menor. Ahora trabajamos más en mi propio gestión y en la puesta a punto", concluyó el español.