Aprilia: Podemos aprender mucho de la “inteligencia y habilidad” de Marc Márquez

El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, cree que su equipo puede "aprender mucho" de Marc Márquez, elogiando la "inteligencia y capacidad" del piloto de Ducati en las carreras recientes.

Márquez logró su cuarta victoria en seis grandes premios en Aragón el pasado fin de semana para ascender al segundo puesto del campeonato, entre las Aprilia de Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

Aunque el vigente campeón del mundo ha aprovechado todas las grandes oportunidades en los últimos tres meses, también ha limitado en gran medida los daños cuando las cosas no iban a su favor, sumando 13 puntos en Assen y otros 10 en Silverstone.

Es una estrategia que Márquez nunca ha dudado en admitir, consciente de que su maltrecho brazo derecho y la relativa desventaja técnica de Ducati le impiden repetir la racha dominante que disfrutó en 2025.

Tras Aragón, Rivola llenó de elogios a su rival Márquez, añadiendo que los pilotos de Aprilia podrían aprender de su enfoque para gestionar el campeonato.

"Sabemos que tenemos un rival como Márquez, que es uno de los mejores pilotos de la historia. Tener el honor de intentar vencerlo es fantástico. Es una motivación enorme, y seguiremos intentándolo hasta el final", dijo Rivola a Sky Italia.

"Creo que hay algo más que podemos aprender de Marc. Si miras Mugello y Silverstone, parecía que estaba sufriendo, pero en realidad se llevó el resultado a casa sin asumir ningún riesgo, porque sabe que la constancia es lo más importante. Luego, cuando llega el momento de lograr la victoria, porque sabe que es el más fuerte, lo hace.

"Así que hay mucho que debemos aprender de él, de su inteligencia y capacidad, porque o se tiene eso o no se tiene. Pero siempre hay algo que aprender de los pilotos más fuertes."

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al igual que Márquez, los propios pilotos oficiales de Aprilia han tenido altibajos durante toda la temporada, con resultados que han fluctuado mucho de una carrera a otra.

Sin embargo, Martín, que solo ha ganado un gran premio en lo que va de año frente a los cuatro de Márquez y Bezzecchi, lidera el campeonato por nueve puntos, tras haber mostrado mayor constancia y no haberse perdido ninguna carrera por lesión.

Incluso en Aragón, el español tuvo que conformarse con dos quintos puestos, después de un fin de semana dominante en Silverstone donde logró la pole, ganó la sprint y terminó segundo en el gran premio.

Con la batalla entre Aprilia y Ducati destinada a intensificarse en las etapas finales, Rivola espera que su equipo pueda sorprender a un fabricante que ha dominado las últimas cuatro temporadas en MotoGP.

"Siempre les digo a mis chicos que no debemos desanimarnos cuando nos vamos con un cuarto, quinto o incluso tercer puesto, porque uno puede acostumbrarse muy rápido a los buenos resultados, pero no debemos olvidar que estamos luchando contra gigantes y contra gente que está mucho más acostumbrada a ganar que nosotros", dijo.

"Por supuesto, si hay una persona que ha creído que Bezzecchi y Martín podían convertirse en campeones del mundo desde el año pasado, soy yo.

"Es cierto que hemos hecho los movimientos correctos, incluidos, más recientemente, los de cara al futuro, pero eso no es suficiente. Estamos aquí para luchar, y tenemos que llevar esto hasta la carrera final."

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