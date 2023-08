Bagnaia señala que "todos me adelantaron" en Silverstone

El actual campeón del mundo de MotoGP, que arrancó el cuarto, pronto fue perdiendo posiciones hasta quedar embotellado entre el pelotón. Para el líder de la tabla general de puntos, la prueba de este sábado fue un auténtico ejercicio de supervivencia en el que tenía mucho más a perder que a ganar, circunstancia que le llevó a no arriesgar más de la cuenta y a limitarse a regresar al taller sano y salvo.

Por la mañana, Bagnaia fue uno de los candidatos a llevarse la pole position antes de rodar por el suelo, en un accidente que, según dijo, pudo afectar de alguna forma a la Demosedici con la que salió a correr horas más tarde.

“No sé qué ha pasado, pero hay que intentar saber si es algo de nuestra puesta a punto, de la goma o de qué. Mi equipo está intentando entender qué pasó”, convino el corredor de Turín, que a pesar del gatillazo sigue comandando el Mundial, con 27 puntos de margen sobre Marco Bezzecchi y 31 puntos sobre Jorge Martín. El piloto de Ducati se dio cuenta nada más comenzar la vuelta de formación de que algo no terminaba de cuadrar en su Desmosedici, que se comenzó a mover mucho más de lo deseado.

“Desde la vuelta de calentamiento ya entendí que algo no iba bien. Me adelantaron por dentro y por fuera, por todos lados. Por la mañana terminé el segundo, y peleé por la pole. Sabemos que esta posición no se corresponde con nuestro nivel”, añadió Bagnaia, el último de los corredores de la marca de Borgo Panigale en cruzar la meta.

“La moto no paraba de moverse y me fui largo en cada curva. Fueron diez vueltas de máximo riesgo”, ahondó el italiano, que no se atrevió a dar un diagnóstico, aunque apuntó en dos posibles direcciones: o los compuestos, o alguna consecuencia del accidente sufrido en la segunda criba de la cronometrada: “Utilicé la moto con la que me caí. Hay que investigar qué pasó”.

Sobre sus opciones con vistas a la prueba larga, del domingo, Bagnaia se ve en condiciones de rendir al nivel que se le presupone, siempre que pueda conservar los neumáticos lo suficiente, algo clave en Silverstone.

“En seco, ayer por la tarde me sentí bien con gomas usadas. En este circuito es más complicado que en otros marcar la diferencia, porque hay que tener muy en cuenta la degradación del compuesto trasero. Espero poder darle la vuelta”, remachó el de Ducati.