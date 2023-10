Bagnaia: "27 puntos no es una diferencia suficiente para relajarte"

Pecco Bagnaia sigue enfocado en la lucha que mantiene por el título de MotoGP 2023 con Jorge Martín. El piloto italiano resurgió de sus cenizas con una balsámica victoria en la carrera larga de Indonesia que, combinada con la caída de Jorge Martín, le devolvió el liderato de la general de pilotos tras perderlo el día anterior en la sprint frente al español.

Todo parecía indicar que el turinés se vería sometido a la presión del de San Sebastián de los Reyes en Australia, pero Martín volvió a fallar con su elección del neumático blando. Tras un fin de semana dominador, Martín no pudo pasar de la quinta plaza en la carrera, mientras que Bagnaia volvió a levantar un fin de semana difícil, con paso por la Q1, para ser segundo y aumentar su ventaja hasta los 27 tantos.

En esa situación llega el vigente campeón al Gran Premio de Tailandia que cierra el triplete de carreras este fin de semana. El pupilo de Valentino Rossi se mostró confiado este jueves, en la rueda de prensa oficial de pilotos, y destacó que Chang es el primero de cuatro circuitos restantes que pueden adaptarse mejor a la Desmosedici GP23, aunque Ducati no haya podido aún vencer en Buriram.

"Chang es uno de los circuitos donde siempre me he mostrado competitivo", empezó diciendo Bagnaia. "Vinimos de Japón, Indonesia y Australia, y eran circuitos donde nunca he tenido demasiada velocidad a una vuelta. Hacíamos buen trabajo, pero nos costaba. Y ahora llegamos a circuitos que verdaderamente me gustan. En Buriram tenemos zonas de frenada y curvas más largas".

"Tenemos que ver si podemos tener ventaja en cuanto a sensaciones. Estoy convencido de que este circuito me va a ayudar muchísimo en comparación a Phillip Island, pero siempre es difícil vaticinar cómo será el fin de semana. El primer objetivo es evitar la Q1", continuó.

Bagnaia demostró ser consciente de que la pelea por el título aún puede dar muchas vueltas, y comentó que aún no es el momento de administrar su ventaja: "Obviamente, tengo que empujar. Ahora mismo se reparten 37 puntos cada fin de semana, y no es el momento de pensar en el campeonato. Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, empujar fuerte todo el fin de semana para sentirme bien de cara a la carrera, pero no es el momento de mantener la calma pensando en el título. Creo que lo empezaremos a considerar después de Qatar".

"He perdido muchos puntos con muchos errores que he cometido. También he tenido mala suerte, pero he perdido puntos. Creo que los dos últimos fines de semana he sido capaz de hacer un buen trabajo en carrera, pero 27 puntos no es una diferencia suficiente como para relajarte", siguió explicando.

Posteriormente, el #1 señaló que se siente más fuerte que en 2022, cuando peleó el título con Fabio Quartararo: "Me siento mucho más fuerte que el año pasado. Ir más rápido es importante. Creo que estamos en mejor estado de forma que en 2022, pero en una situación distinta. El año pasado estaba tratando de remontar, y aquí pudimos recortarle 16 puntos a Quartararo. Creo que este año somos más fuertes, en las últimas 3 carreras hemos conseguido recuperar sensaciones".

"Ducati aún no ha ganado aquí, pero creo que este circuito será muy bueno para nuestra moto, también Malasia. Aquí contaremos con una carcasa más dura y en Sepang tendremos la estándar. Creo que allí podremos marcar la diferencia más que aquí. Pero en este circuito pienso que podremos tener una pequeña ventaja", siguió después, al hilo del nivel de Ducati en Tailandia.

Además, Bagnaia remarcó que la nueva goma de Michelin en esta cita, algo más dura, le beneficia: "La carcasa más dura se me da mejor, la prefiero. En los últimos grandes premios teníamos dificultades el viernes, pero también es verdad que en Phillip Island decidimos arriesgarnos más y probar la goma blanda y la media. En este fin de semana seremos competitivos desde la primera sesión".

Por último, Bagnaia explicó por qué se lleva tan bien con Martín a pesar de la batalla que mantienen por la corona: "Para mí, siempre es muy importante separar la relación que tienes dentro y fuera de la pista. En la pista todo tiene que ser respetuoso, pero sin pensar que estás cerca de un amigo. Si tengo que adelantar, adelantaré. Pero fuera es muy importante mantener ese mismo respeto, pero con un trato y una relación normales. Creo que somos suficientemente maduros como para entenderlo así", finalizó.