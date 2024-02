Bagnaia cierra los test de MotoGP en Sepang como el más rápido

Pecco Bagnaia, defensor del título en la clase reina, arrancó el primer test de pretemporada en Sepang con mucha calma, no estuvo ni entre los diez primeros en la jornada del martes (1.58.813), mejoró claramente el miércoles, el segundo día de trabajo (1.57.469) y este jueves, en el tercer y último día, el italiano puso todo junto en su Ducati Desmosedici GP24 para reventar el crono y bajarlo hasta un 1.56.682 que se establece como la nueva mejor marca histórica en este circuito, dejando el récord de la pole de 2023, logrado por el propio Bagnaia (1.57.491) a una distancia sideral de más de un segundo.

Hasta cuatro pilotos, todos ellos con Ducati, bajaron la barrera psicológica del 57, terminando Jorge Martín a 172 milésimas, y Enea Bastianini, a 233, los tres primeros con la moto de 2024. Alex Márquez, con la Ducati de 2023 del equipo Gresini, asombró con un 1.56.938 para registrar el cuarto mejor tiempo. El de Cervera va haciendo, en silencio, los deberes y se coloca en estos primeros test de pretemporada como la mejor moto satélite, y por delante de las oficiales del resto de fabricantes.

Precisamente la Aprilia de Aleix Espargaró fue la siguiente en la hoja de tiempos (1.57.091), muy cerca de cruzar la barrera. La fábrica de Noale ha trabajado muy duro en la aerodinámica y el paso por curva, lo que ha dado a Aleix armas para girar rápido a una vuelta y en ritmo, aunque en grupo el catalán dice que sufrirán.

Como parecía que sufría Marc Márquez. El ex de Honda debuta con la GP23 de Gresini y tras dos días muy tranquilos en la hoja de tiempos, pero con mucho trabajo oscuro, el ocho veces campeón del mundo escaló hasta un 1.57.270 por debajo del récord de la pole del circuito, lo que significa que es capaz de ir rápido con esta nueva moto. Veremos si suficiente como para plantar cara al trío de delante. De momento Marc (hoy 54 vueltas) es de los que más han trabajado.

Séptimo acabó a última hora Brad Binder, que hizo una tanda a última hora para mejorar su tiempo (1.57.307) en su vuelta 55/57, ya que hasta entonces no había bajado de su propio crono del día anterior. Octavo este jueves terminó Fabio Di Giannantonio, que empieza la temporada en la misma línea que acabó 2023, rápido y eficiente con la GP23 de VR46, de momento mostrándose más rápido que su nuevo compañero Marco Bezzecchi que este jueves, igual que el miércoles, sufrió una caída en la última media hora de la jornada, buscando un tiempo que no llegó. El italiano acabo 17º hoy, y 15º en la combinada.

Marc Márquez, Gresini Racing

Pero quien más y mejor está sorprendiendo estos días en el circuito de Sepang es el joven debutante de KTM, el rookie Pedro Acosta, que con una RC16 de GasGas logró este jueves bajar el crono hasta el 1.57.365. El de Murcia acumula seis jornadas en Sepang y más de mil kilómetros y cada día que ha salido a pista ha mejorado el tiempo del día anterior. Impresionante (lee aquí sus declaraciones de hoy).

El décimo mejor crono del día fue para un Joan Mir que reivindica la nueva Honda RC213V 2024, una moto que sufre de defectos parecidos a los de la 2023, pero a la que Mir ha logrado sacar cierto jugo en este test, a tenor del resultado.

11º terminó un Fabio Quartararo que ve mejoras en la Yamaha pero no acaba de saber si el paso será suficiente para ir construyendo una moto que, a día de hoy, aún no es ganadora. El galo paró el tiempo en 1.57.525, insuficiente para estar entre los diez primeros. Igual le pasó a un Maverick Viñales que acostumbra siempre a ser rápido en los test pero que admite que esta vez "la moto me lleva a mi, no yo a la moto".

Ya a más de un segundo del mejor tiempo, terminaron pilotos como Takaaki Nakagami o Jack Miller, y también el nuevo piloto de Yamaha, Alex Rins, que sigue adaptándose a la M1. Su reemplazo en LCR Honda, Johann Zarco, acabó 16º, por delante de Miguel Oliveira con la Aprilia del nuevo Trackhouse, el equipo que ha fichado a Davide Brivio, y de Luca Marini, que solo pudo ser 19º.

Muchos problemas durante los tres días de ensayos en Sepang para Augusto Fernández, que con la RC16 de GasGas, sobre el papel la misma moto que Acosta, está muy lejos de las prestaciones de su nuevo y debutante compañero de box.

Tiempos del Día 3 del Test de Sepang de MotoGP 2024