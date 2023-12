Bezzecchi dice que ya aclaró su pelea con Márquez

La vibrante temporada 2023 se cerró para Marco Bezzecchi y Marc Márquez de forma bastante desagradable. En la primera vuelta de la última carrera del curso, en Valencia, ambos pilotos se tocaron y el italiano salió peor parado, estrellando su Ducati y quedando fuera de competición.

Pocas vueltas después, Márquez fue golpeado por Jorge Martín, volando por los aires en una fea caída que le llevó al centro médico del circuito. Afortunadamente, el entonces aún piloto de Honda no sufrió ninguna lesión y pudo regresar a su camión en el paddock de Cheste.

En televisión se pudo ver la llegada de Márquez a la parte trasera de su box, y Bezzecchi, que estaba en el suyo, aprovechó para ir hasta el camión del catalán: "Intenté hablar con los comisarios, nadie me quiso escuchar, así que me fui al camión de Marc y me dijo que no me vio, pero eso es imposible", se quejó 'Bez', antes de soltar: "Los comisarios nunca tocan a Márquez, que es el piloto más sucio de MotoGP".

El mismo domingo por la noche, Motorsport.com le preguntó a Márquez por la visita del piloto del VR46 y el tema de la conversación: "No voy a perder el tiempo con Bezzecchi, sí que ha venido al camión pero no voy a hacer ningún comentario porque podría ser inapropiado. Creo que él se va a arrepentir de lo que ha dicho cuando ha venido, pero cuando madure más", explicó el ocho veces campeón del mundo.

Las declaraciones de Márquez abrieron la puerta a los oportunistas de turno para inventarse lo que dijo el italiano, quien 48 horas después, tras el test celebrado en el mismo circuito de Cheste, desmintió las feas palabras puestas en su boca, aunque sí admitió que "tuve las pelotas de ir a decirle a Márquez lo que pienso de él", dijo Bezzecchi, que durante el test estuvo algunas vueltas siguiendo al español, que debutaba con una Ducati de Gresini y que, por tanto, será 'compañero' de marca la próxima temporada.

El tema pareció quedar en punto muerto tras la llegada del parón invernal, pero en Ducati existe cierta preocupación por las fricciones que puede provocar, entre los pilotos de la marca, la llegada de un piloto del nivel del español.

Gigi Dall’Igna, durante la celebración de los títulos de la marca el pasado viernes, pidió "mucha deportividad en pista a todos nuestros pilotos", en un claro mensaje para dejar a un lado las disputas personales y centrarse en darle al gas.

Durante el mismo evento, el pasado viernes, Bezzecchi fue uno de los protagonistas en calidad de tercer clasificado de la general del campeonato, por detrás del campeón Pecco Bagnaia y el subcampeón, Jorge Martín. Ducati, este año, ha decidido producir la versión réplica de la Panigale V4 de los tres primeros clasificados de MotoGP, así como de los dos campeones de SBK, Alvaro Bautista y Nicolò Bulega (en su caso, una V2), lo que incluye una llamativa versión con los colores del Mooney VR46 Racing Team.

"Es algo muy bonito tener una réplica de mi moto, es preciosa. Creo que queda muy bien pintada con los colores del equipo VR46. La Panigale ya es muy bonita, pero ahora lo es aún más. Estoy muy orgulloso de tener una moto réplica, es una gran suerte. Ahora estoy deseando que llegue a casa", dijo Bezzecchi el viernes.

También, como no podía ser de otra manera, le preguntaron por Márquez, por sus desencuentros y por si la llegada de un piloto de su nivel podía ser una ayuda para el resto de corredores de Ducati.

"Marc es un piloto muy fuerte, sin duda será útil ver sus datos", dijo antes de terminar, aparentemente, el tema de su encontronazo: "¿La discusión? Ya lo hemos aclarado", aseguró.

Motorsport.com se puso en contacto con la agencia de prensa de Márquez para entender si ambos pilotos, tras lo sucedido, han mantenido algún acercamiento o contacto, lo cual ha sido negado.

