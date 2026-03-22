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Declaraciones
MotoGP GP de Brasil

Bezzecchi admite que ganar en Brasil fue la recompensa a un viernes complicado

Marco Bezzecchi volvió a arrasar, esta vez en la segunda carrera de MotoGP 2026, en Brasil, levantando un fin de semana que había empezado mal y colocándose líder del Mundial.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi sigue imbatible en la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Aunque lo de este fin de semana probablemente tenga un mérito extra. Y es que hay que recordar que el italiano empezó muy mal el fin de semana en Brasil: lejos del ritmo el viernes, a 2 segundos de la cabeza, y obligado a pasar por la Q1. Pero desde ahí, todo ha ido hacia arriba para el de Rimini.

El sábado, superó la Q1 con el mejor tiempo, se clasificó en primera fila de la parrilla y fue cuarto en la sprint, tras Jorge Martín. Y este domingo, tomó el liderato de la prueba larga en los primeros compases, se fue escapando progresivamente, y ya nadie le quitó la victoria, la cuarta consecutiva (sumando las dos últimas de 2025 y la primera de 2026), para convertirse en líder del campeonato de pilotos. Además, se convirtió en el quinto piloto de la historia en la era MotoGP (desde 2002) en encadenar cuatro triunfos consecutivos, siguiendo los pasos de Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Pecco Bagnaia.

"Fue un fin de semana difícil, por recuperarnos del viernes, día en el que arrancamos con mal pie, y eso hizo que no fuera fácil mantener alta la motivación", empezó diciendo Bezzecchi en DAZN.
"En cualquier caso, el equipo hizo un magnífico trabajo, y yo también me empujé más allá del límite. Al final, encontramos una buena puesta a punto y yo también ajusté un par de cosas de mi pilotaje".

El transalpino explicó que, aunque se encontraba mejor este domingo, no tenía como objetivo el triunfo: "Estoy muy contento. Dos victorias este año, es un buen inicio. Visto cómo iba, no pensaba poder optar a ganar. Hemos trabajado mucho y eso nos ha dado un impulso importante dentro del taller. Ayer, en la sprint, me quedé un poco dormido en las primeras vueltas. Hoy me dije, 'venga, despierta'".

Por último, el #72 explicó cómo vivió la reducción de vueltas de la carrera de MotoGP, de 31 a 23, debido a la degradación de la pista, que se levantaba en las curvas 11 y 12: "Cuando han reducido las vueltas he pensado que era perfecto, pero no sabía muy bien por qué lo habían decidido. Me estaba poniendo el casco, vino alguien de IRTA y me dijo que se recortaba la carrera", cerró el nuevo comandante de la general.

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