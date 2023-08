Bezzecchi lidera el Warm Up en Silverstone

El poleman y segundo clasificado en la sprint del sábado, el italiano Marco Bezzecchi, lideró la sesión de calentamiento del domingo por la mañana en Silverstone, un entrenamiento que los pilotos afrontaron con neumáticos de mojado, debido a las condiciones de la pista, pese a que ni llovía ni todo el trazado estaba húmedo, lo que hizo la sesión bastante inútil.

Las previsiones climáticas indican que la carrera este domingo, a las dos de la tarde hora española, se celebraré con la pista completamente seca, de ahí que el Warm Up iba a servir a los pilotos para decidir el neumático delantero de seco con el que disputar la carrera, ya que la opción del medio trasera será generalizada. Sin embargo, el asfalto tenía suficiente humedad para obligar a girar el calentamiento con gomas de agua. Los únicos que lo intentaron fueron Fabio Quartararo, que montó gomas slick y no completó ninguna vuelta con ellas antes de volver a buscar la otra moto al box. La nota curiosa fue ver a Aleix Espargaró entrando en boxes y parando a Maverick Viñales para que no saliera con las gomas lisas, señalando con los dedos la cabeza dando a entender que no tenía sentido. Al final Maverick salió con la goma lisa blanda delantera, pero solo dio una vuelta sin apretar y no registró ningún tiempo.

Alex Márquez, ganador ayer de la sprint, fue el segundo más rápido y como Bezzecchi está preparado para luchar por la victoria. A ellos se unirá Pecco Bagnaia, que fue quinto. En el top 10 acabaron Raúl Fernández y Augusto Fernández, y también Marc Márquez, que fue décimo. Jorge Martín solo fue 12º tras los problemas que tuvo el sábado con el control de tracción en condiciones de mojado, mientras que Quartararo fue 19º y sigue con su negativo fin de semana al manillar de la Yamaha.

Este domingo se celebra la carrera de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña a partir de las 14 hora española con esta parrilla de salida, antes la carrera de Moto3 será a las 12:15h, mientras que la de Moto2 será después de la clase reina, partir de las 15:30.

Clasificación del Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña: