Bezzecchi prefiere seguir y no parar pese al dolor

La sexta posición final lograda por Marco Bezzecchi este sábado en la carrera del Gran Premio de Australia de MotoGP, adelantada un día por las previsiones de mal tiempo para el domingo, sirvió al italiano para sumar 11 puntitos más en su casillero particular, manteniendo con solvencia la tercera posición de la general, en la que aún tiene opciones matemáticas de luchar por el campeonato, aunque al final del día la distancia con el líder, Pecco Bagnaia, se ha ampliado un poco más, hasta los 73 puntos.

Bezzecchi se fracturó la clavícula derecha hace dos semanas, se operó y reapareció, de forma milagrosa, el pasado fin de semana en Indonesia, donde sumó 18 puntazos tras acabar tercero en la sprint y quinto en la carrera larga.

Este domingo le ha costado un poco más al italiano, que ha luchado por estar en el top 10, aunque al final la baja de neumáticos generalizada la ha aprovechado perfectamente para subir a la sexta plaza y meterse en el bolsillo un puñado más de puntos.

"Estoy un poco cansado físicamente. Esperaba sufrir, pero en este circuito pensaba que seria menos", valoró el del Mooney VR46 al bajarse de la moto.

"En cambio estoy sufriendo, me falta un poco de fuerza. Me duelen el brazo y el hombro derechos, además no estoy del todo bien con la moto y eso lo complica todo un poco porque se hace aún más físico pilotar", añadía.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Pese a estar lesionado, Bezzecchi sigue cosechando unos resultados que le permiten ser tercero de la general, aunque cada vez más el título parece que lo lucharan Bagnaia y Jorge Martín.

"Para mí no cambia nada saber que soy el primero del resto. Sigo molesto", dice por no haber podido estar en la lucha cerca de sus rivales.

"La carrera ha sido decente, ni buena ni mala. Sinceramente, quería hacer un poco más. Al principio me costaba hacer girar la moto, no podía entrar fuerte en las curvas y forzaba mucho el neumático delantero. En las primeras vueltas, cuando he visto que no podía girar bien en las curvas rápidas, he intentado gestionarlas un poco antes de lo que había planeado y eso no ha ayudado porque los demás se han escapado. Luego, al final, al haberlos cuidado, los neumáticos estaban muy bien y yo también rodaba más rápido que los de delante. Pero para entonces ya no servía de nada y además físicamente tenía que aguantar toda la carrera y no fue fácil".

A diferencia del resto, que con la baja del neumático han empezado a rodar más lentos, Bezzecchi no ha notado tanto la caída.

"Me he sentido bien cuando el neumático ha bajado un poco, sobre todo el trasero. Con el delantero tuve problemas desde el principio, quizás lo estresé demasiado. El trasero estaba bien, pero cuando ha caído me he sentido mejor. Es extraño, pero es así", reconocía.

Bezzecchi se quebró la clavícula y seis días después estaba encima de una moto, una acción que le ha salido bien, al menos aparentemente.

"Al salir para Indonesia, sabía que sería un tour de force. Lo hice porque para mí es mejor permanecer sobre la moto y no perder tiempo en casa. Lo hemos visto con muchos corredores, como Enea, que se ha saltado algunas carreras y se ha quedado atrás", dice en referencia al piloto de Ducati, Enea Bastianini, que debido a las lesiones se ha perdido ocho de los 16 grandes premios, y es 19º de la general (42 puntos) a una distancia sideral de su compañero en el equipo oficial, Bagnaia, que le saca 324.

"Mi objetivo no era venir y ser un héroe, sino mantenerme sobre la moto y recuperar fuerzas. Sabía que habría dolor y que sufriría, pero no me importa. Tendré la suerte de contar con Cristian, que me echará una mano, me siento cada día mejor gracias al Dr. Porcellini y a mi entrenador Carlo. Al final, el personal que está conmigo hace un gran trabajo. Debo intentar recuperarme lo mejor posible, lucharé, pero paciencia", finalizó el italiano, que desde la lesión ha terminado dos carreras largas y una sprint, sumando un total de 28 puntos, cinco más que Martín, al que tiene a 46 puntos en la general.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 1 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 2 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 3 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 4 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 5 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 6 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 7 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 8 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 9 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 10 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 11 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 13 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 14 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 15 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 16 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 17 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 18 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 19 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 21 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 22 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 23 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 24 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 25 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 26 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 27 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martín, Pramac Racing 28 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martín, Pramac Racing 30 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 31 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 32 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 33 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 34 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 36 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 37 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 38 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 39 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 40 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 42 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 43 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 44 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 45 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 46 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 47 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 48 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 49 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 50 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 51 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 52 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 53 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 54 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 55 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 56 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 57 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 58 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 59 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 60 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 61 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 62 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 63 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 64 - 64 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images