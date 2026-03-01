Bezzecchi: "Es demasiado pronto para decir si las cosas con Ducati están cambiando"
Tras fallar el sábado, Marco Bezzecchi convirtió su favoritismo en el GP de Tailandia en una apabullante victoria, para confirmar la fortaleza de Aprilia en MotoGP.
Marco Bezzecchi ha terminado levantando el primer fin de semana de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. El italiano era el máximo favorito tras dominar los entrenamientos del viernes y hacer la pole, pero tres caídas el sábado, incluyendo una en la carrera al sprint, supusieron un varapalo. Pero el domingo, tanto él como Aprilia han despejado todas las dudas.
El de Rimini se escapó en el arranque de la carrera larga en Buriram... Y ya no le vieron. Fue abriendo su hueco respecto a los perseguidores hasta ganar por más de 5 segundos de ventaja. Fue un día redondo para la casa de Noale, que también coló a Raúl Fernández, tercero, Jorge Martín, cuarto, y Ai Ogura, quinto, en el Top 5.
"Estoy contento. Ha estado muy bien la carrera, era importante recomponerse después del error de ayer. Porque no era fácil, pero hemos trabajado bien, y me sentía bien con la moto, y he conseguido hacer una buena salida. Ha estado bien", empezó resumiendo Bezzecchi en DAZN.
Preguntado sobre qué parte del dominio es suya, porque se le da bien el circuito, y qué parte viene del paso adelante de la Aprilia, contestó: "La moto sin duda ha mejorado, porque este invierno todos en Aprilia han hecho un grandísimo trabajo. Nos han dado cosas a probar muy interesantes. Yo he mejorado también un poco a nivel de pilotaje. Pero este es un circuito que me gusta, la moto cada vez la conozco mejor, paso a paso. El año pasado ya introdujimos mejores con las que se podía constatar el paso adelante".
"La verdad es que ha sido un conjunto de cosas. Me he encontrado bien, además hay un buen ambiente en el box, me siento bien, todos tienen el deseo de tener buenos resultados y yo también tengo esa hambre. Llegamos con esa hambre positiva y eso ayuda. Claramente, solo es la primera carrera, pero nos hemos divertido".
La gran cuestión es si este gran nivel del binomio Bezzecchi - Aprilia es un aviso de que las cosas están cambiando contra Ducati. "Es demasiado pronto para decirlo, porque al final es tan solo una carrera y un par de test lo que llevamos. Sería demasiado temprano. Con tantas carreras, puede haber muchos factores que marquen la diferencia. Y Marc Márquez, Ducati, KTM, Pedro Acosta... Siempre están ahí. Así que hay que intentar mantener la concentración, trabajar bien e ir afrontando las cosas carrera a carrera, con calma y también con la voluntad de conseguir grandes resultados", comentó 'Bez' al respecto.
