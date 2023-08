Bezzecchi vuela pero se mantiene cauto en Austria: "Solo es viernes"

"Ha ido bastante bien, ha sido un día positivo. Quizá no esperaba acabar primero, pero ser rápido sí". comenta un Marco Bezzecchi que parece restar importancia al gran comienzo que ha tenido en el Gran Premio de Austria de MotoGP.

El piloto del Mooney VR46 ha terminado la jornada del viernes en cabeza, y lo ha hecho con un tiempo de 1:28.533, pulverizando el anterior récord del Red Bull Ring. Pero pese a eso se mantiene muy cauto de cara al resto del fin de semana y sobre sus opciones de victoria, subrayando que lo más importante es redimirse del cero de Silverstone.

"Por ahora sólo es viernes, así que quiero fijar mis objetivos después de la clasificación. Por ahora sólo quiero ir tan rápido como pueda. Después del error de Silverstone es importante intentar hacer un buen resultado para volver a estar fuerte, pero al menos esperemos a la qualy", dijo el italiano cuando se le preguntó si se considera uno de los posibles favoritos.

De todas formas, no fue un día fácil para Bezzecchi, ya que todos tuvieron que lidiar con unas gotas de lluvia en los últimos 15 minutos, pero el #72 también sufrió un pequeño problema en su Ducati y acabó quedándose sin combustible. "Cuando empezó a llover paré inmediatamente para poner neumáticos nuevos. Entonces era segundo o tercero, así que pensé que estaba en condiciones de esperar uno o dos minutos más, pero la pista no daba problemas", explicó.

"Tuve un pequeño problema cuando empecé el 'time attack'. Hice una vuelta, pero luego en el cuadro de mandos ponía 'problema', así que cuando paré intentamos solucionarlo. Para intentar aprovechar el segundo neumático no repostamos y al final me quedé sin combustible por eso", añadió.

Cuando se quedó sin gasolina, se detuvo justo donde le observaba su mentor, Valentino Rossi. Entonces, aprovechó la presencia del 'Doctor' para volver de vuelta al box con él, pidiendo también algunos consejos al nueve veces campeón del mundo.

"Le pregunté dos o tres cosas que, sin embargo, no voy a contar, porque si no todo el mundo me lee y sabe lo que le pregunto", admitió entre risas. "No sabía que estaba allí, pero cuando lo vi me paré y aproveché para dar una vuelta [con él]".

De cara a la carrera hay algo en lo que parece tener pocas dudas, y es en el neumático delantero: "Depende de la temperatura, pero esta es una pista en la que con mi estilo de pilotaje sufro mucho con blandos y medios. Si la temperatura es la adecuada, creo que usaré siempre el duro", finalizó.

