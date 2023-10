Binder espera luchar "por ganar" el domingo en Motegi

La carrera al sprint del Gran Premio de Japón de MotoGP deparó a un Jorge Martín imparable. El español consiguió su quinta victoria en las pruebas cortas en lo que va de curso para seguir su remontada hacia el liderato del Mundial con respecto a Pecco Bagnaia. Pero al menos hubo un piloto que pudo acercarse al demoledor ritmo del madrileño: Brad Binder.

El sudafricano hizo valer sus buenas sensaciones durante el fin de semana, aprovechando que está montando en su KTM el nuevo chasis de fibra de carbono que ya probó Dani Pedrosa en Misano, y consiguió una meritoria segunda posición. Y es que Binder pudo seguir a Martín en los primeros compases. En la segunda mitad de carrera se le escapó, pero nunca llegó a estar presionado por Bagnaia y Jack Miller, que lucharon por el último cajón del podio.

Al término de la sprint, el #33 reconoció que el ritmo del de Ducati era prácticamente imbatible, y que acabó saliendo una carrera más rápida de lo que esperaba en un principio. Su estrategia era rebasar al español cuanto antes, pero eso nunca se produjo.

"Sin duda, el ritmo de Jorge al principio era de locos", empezó Binder. "Creo que estaba muy cerca del de la clasificación, las vueltas que estaba haciendo le habrían garantizado el pase directo a la Q2. El ritmo era increíble. Esperaba que la carrera fuera rápida, pero no tanto. Lo he dado todo para engancharme a Martín, quería adelantarle en los primeros compases, pero no llegué a tener esa oportunidad".

Sin embargo, y a pesar del nivel exhibido por Martín, el piloto de 28 años no le pierde la cara al domingo y espera poder luchar con Martín y Bagnaia, si está en la brecha, siempre y cuando solucione los últimos flecos en su moto: "Mi objetivo para mañana es cuadrar todos esos pequeños detalles que he ido observando hoy, y espero que estemos para luchar".

"Definitivamente, lo voy a intentar [parar a Martín]. Ese es mi objetivo, creo que tenemos que entender algunas cosas de hoy, después de la carrera al sprint. Es la primera vez que utilizamos el nuevo basculante y si limamos algunos aspectos podremos hacer una mejor carrera", siguió para finalizar un Binder que no quiso soltar prenda sobre el nuevo chasis de fibra de carbono.

Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, motos 2 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 4 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 5 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 6 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 7 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 8 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 9 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 10 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 11 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 12 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 13 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 14 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 19 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Equipo Ducati 20 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 22 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 24 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 26 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 28 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 29 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Equipo Ducati 30 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 31 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 32 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 33 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 34 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 35 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Equipo Ducati 37 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 38 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 39 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 40 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Equipo Ducati 43 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 44 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 45 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Acción de carrera 46 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 47 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 48 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 49 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 50 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 51 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 52 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 53 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 54 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 55 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 56 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 57 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 58 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 59 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 60 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 61 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 62 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 63 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 64 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 65 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 66 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 67 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 68 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Jorge Martín, Pramac Racing 69 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martín, Pramac Racing 70 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 71 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 72 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 73 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 74 / 74 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images