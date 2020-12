Dorna no permitirá una tercera Honda por Márquez

La pregunta del millón en este momento es si Marc Márquez estará en Qatar el 28 de marzo cuando arranque la temporada 2020 de MotoGP. De momento, reina un secretismo absoluto en torno a la recuperación del ocho veces campeón del mundo tras la tercera operación en su húmero derecho.

De momento no hay fecha vuelta, aunque también es normal esta cautela, dadas las constantes dificultades por las que ha pasado el piloto de Honda tras la lesión del pasado 19 de julio en Jerez. También influye la infección en el hueso encontrada en la última intervención, que probablemente retrasó la recuperación y le obligó a someterse a un tratamiento con antibióticos.

Todo esto ha llevado a que en las últimas semanas se haya especulado con la posibilidad de que Honda podría aprovechar la situación actual para fichar a Andrea Dovizioso –que no tiene contrato para 2021– como sustituto de Márquez si fuera necesario.

Sin embargo, es difícil imaginar que Dovizioso esté dispuesto a aceptar el papel de sustituto y echarse a un lado cuando el español esté listo para volver a subirse a la RC213V. Por tanto, hubo quienes empezaron a conjeturar con la posibilidad de que HRC le pida a Dorna hacer una exención para poner tres motos en la parrilla cuando vuelva el #93.

Honda ya tuvo que hacer esto en 2011 cuando firmó a Casey Stoner, ya que Dani Pedrosa y Dovizioso tenían contrato y ambos hicieron valer su acuerdo. Sin embargo, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha dejado claro que no será posible repetir ese escenario porque no tienen previsto hacer ninguna excepción.

"No será posible alinear más de dos motos en la parrilla en un mismo equipo. HRC tiene dos plazas para el Repsol Honda y otras dos para el equipo Lucio Cecchinello (LCR). No hay posibilidad de hacer excepciones", dijo Ezpeleta en una entrevista con Motorionline.

Respecto a la ausencia de Dovizioso comentó: "Obviamente, no tener a Andrea es una pérdida. Hasta ahora no ha alcanzado ningún acuerdo para correr, pero también dijo que podría tomarse un año sabático. No sé si volverá este año o el próximo, pero no le considero un piloto retirado. No habló de retirada, sino de un año sabático".

