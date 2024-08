La ventaja de Ducati empezará a "revertirse" en 2025, dice Pol Espargaró

KTM esperaba algo más en Austria. En su prueba de casa, la marca de Mattighofen cerró el domingo lejos de la Ducati, que copó el podio con tres unidades de la Desmosedici GP24, mientras que la cuarta posición fue para Marc Márquez con la GP23 tras remontar. Pero hay otra cosa cierta: la mejor moto fuera de Borgo Panigale fue una RC16.

Fue lo que sacó en claro tras la carrera Pol Espargaró, que completó un wildcard para probar una nueva moto, que podría conformar la base de la unidad de la próxima campaña. El de Granollers rozó el Top 10, pero se tuvo que conformar con la undécima plaza, por detrás de Alex Márquez y como segunda KTM.

Tras la prueba, el español confesó que esperaba algo mejor, como la marca, pero que ha cumplido con su objetivo de sacar información de cara a seguir conformando la moto de 2025, a falta de varias pruebas por hacer hasta que acabe el curso.

"La carrera ha ido más o menos. Esperaba ir más rápido, porque rodamos más rápido en el test", empezó diciendo 'Polyccio'. "Pero claro, en las pruebas no tienes a tantos pilotos alrededor, la tensión, los restos de goma de las otras motos... Se hace todo mucho más complejo y hemos ido más lentos que las previsiones que teníamos. Pero toda información es buena para crecer. Hoy teníamos algunas cosas a favor en comparación con los otros pilotos de fábrica, y hay que sacar el lado positivo. Ayer un Top 10, y hoy rozándolo".

"No sabemos si este es el prototipo del año que viene, es una de las opciones que tenemos. En Mugello usamos uno, y aquí otro. Quizás sea un mix de ambas. Lo que intentamos es recopilar el máximo de información, es como un puzle que se va encajando poco a poco. A lo mejor hay cosas que aquí funcionan, como algo de aerodinámica, que a lo mejor en Misano dejan de funcionar cuando lo pruebe yo o cuando lo pruebe Dani Pedrosa. Tenemos que tener la mirada abierta y no cerrarnos a nada", siguió.

Posteriormente, el #44 analizó la situación de KTM frente a su rival italiano, que se sigue mostrando como claramente superior tras varios años de mejoras y dominio: "La primera no Ducati ha sido una KTM. A mucha distancia, pero no somos los únicos que sufrimos en comparación a la Ducati. Aprilia por ejemplo, cuando no estamos nosotros luchando con la Ducati están ellos, y hoy creo que Aleix ha terminado cuatro segundos por delante mía. Aquí hemos sufrido todos, y las que menos lo han hecho han sido las KTM. Veníamos con muchas ganas y pensábamos que podíamos hacerlo mejor de como ha salido, pero es que a día es muy difícil luchar con las Ducati".

"Tienen mucha superioridad. Yo creo que es fruto de muchos años, de tener mucha ventaja de información, entre otras, que no han tenido las otras fábricas. Han podido evolucionar mucho más rápido y ahora lo estamos sufriendo. Pero es normal, tener ocho motos en pista durante tantos años, cuando el resto tenían dos, o como mucho cuatro... Tener el 50 por ciento menos de motos de motos en pista es una locura. Pero poco a poco se va a revertir, empezando por el año que viene, que han perdido un equipo y algún que otro piloto muy rápido", finalizó el español sobre los italianos.