Los elementos que decidirán será el segundo piloto oficial de Ducati en MotoGP

Si atendemos a que los tres candidatos poseen argumentos deportivos para terminar enfundados en el mono rojo en 2025, los elementos anteriores son seguramente menos evidentes que la velocidad, aunque no menos importantes para la marca de Borgo Panigale. Ducati vive inmersa en un proceso de contención del gasto impuesto por Audi, la compañía a la que pertenece. Este contexto de 'austeridad' llevó a los ejecutivos del constructor italiano a tener que definir sus prioridades, con la renovación de Pecco Bagnaia como objetivo más inmediato. Resuelto el futuro del bicampeón del mundo, las siguientes dos carpetas son la selección del resto de pilotos que correrán con contrato de fábrica, con especial atención al que debe convertirse en el vecino del turinés, y la configuración de las escuderías satélites.

Bastianini, Martín y Márquez pasan por momentos distintos en sus respectivas trayectorias, y eso les lleva a valorar de forma diferente según qué cosas. La Bestia, sobre el papel quien está en mayor desventaja, completa su segunda temporada en el garaje de referencia y, por una razón o por otra, no ha cumplido con las expectativas de Ducati, que optó por él en vez de por Martín hace dos años. El #23 ya se ha movido y Aprilia vería con muy buenos ojos acogerle.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El madrileño, por su parte, ya ha dejado claro que será el equipo rojo o no será, al considerar agotada su etapa en Pramac y al creerse merecedor de un puesto en una estructura oficial. Después del chasco que se llevó hace dos años, de terminar subcampeón el pasado ejercicio y de arrancar mejor que nadie este Mundial, Martín ya no sabe qué más hacer para que Ducati se decida por él. Y luego está Márquez con todo lo que puede aportar, tanto dentro de la pista como a nivel mediático. El rendimiento deportivo será clave para saber quién termina al lado de Bagnaia, pero no será el único.

"Estamos intentando dar a todos los pilotos el mejor material posible para colocarles en la mejor disposición con vistas a las próximas carreras, que son fundamentales para ellos y para nuestra elección. De cualquier forma, independientemente de cómo vaya, tendremos que dejar fuera de la ecuación a algún piloto importante. Me tiemblan las piernas solo de pensar en tener que tomar esta decisión", comentaba Dall’Igna, el domingo, desde Jerez, donde Bagnaia y Márquez protagonizaron un explosivo duelo por el triunfo –ganó el primero–, y donde Martín se fue al suelo mientras lideraba el pelotón.

Hoy en día, en Ducati casi todas las decisiones importantes pasan por Dall’Igna, en consenso con Claudio Domenicali, el CEO de la empresa. Y tanto en los despachos de la escudería boloñesa, como en el box, existe el convencimiento de que al ingeniero le hace mucha ilusión ver a Márquez vestido de rojo. El año pasado, Ducati repitió una y otra vez que no estaba para nada interesada en el #93. No obstante, si el de Cervera (Lleida) conduce una Desmosedici de Gresini, es porque Dall’Igna dio el visto bueno a esa operación. Precisamente por eso, la voluntad individual del genio de Thiene (Vicenza) juega un papel determinante en el juego de las sillas que ya hace tiempo que se está jugando. Pero hay más.

La política de contención de la inversión también será fundamental, hasta el extremo de poder eliminar a alguno de los candidatos. "Una de mis principales atribuciones es la de tratar de reducir un poco la inversión, tanto en lo relativo a los pilotos como en la gestión de los equipos satélites. En el pasado gastamos demasiado, y eso ahora cambiará", comentaba Mauro Grassilli, desde este 2024 director deportivo de Ducati, en una charla mantenida con Motorsport.com.

Si entendemos que la marca italiana le fijó a Bagnaia un sueldo base que ronda los seis millones de euros anuales, la bolsa que le queda para satisfacer a quien será su compañero es, por lógica, sensiblemente inferior. En esta coyuntura, quien está más condicionado es Martín, dado que las condiciones que negoció en su día (2022), más las que se ha ganado con los resultados, le colocan como uno de los corredores mejor pagados de la parrilla, con una cifra de alrededor de tres millones y medio por temporada. De decidirse por él, existe la sospecha de que Ducati incluso le podría presentar un contrato con un salario base inferior al que le corresponde en este 2024, una rebaja difícil de digerir por el #89, que considera estar demostrando que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

En esa línea, el factor económico sería menos comprometedor para Márquez, que a lo largo de su vida ha amasado más dinero que ninguno de sus colegas, y que se ha marcado como meta enfundarse el mono de color rojo. "El plan me está saliendo bien. Cuando logras resultados, las fábricas te contactan. Ya ha habido conversaciones. Tengo bastante claro lo que quiero, pero lo bueno es que no solo tengo una alternativa", comentaba el multicampeón, que en Jerez volvió a subirse al podio en una carrera en seco, después de un año y medio de la última vez.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez afirma haber terminado ya su adaptación a la Demosedici, una impresión validada por la deriva que ha cogido en las últimas citas. En Austin se fue al suelo mientras lideraba la carrera, lo mismo que le pasó el último sábado, antes del delicioso intercambio de golpes que mantuvo con el actual campeón, hasta la última curva de la última vuelta, el domingo.

Si entendemos que el piloto de Gresini ya ha recuperado la velocidad que le faltó en su última etapa en Honda y que sigue teniendo más tirón que nadie como reclamo, es lógico pensar que se ha convertido en la principal amenaza para Martín, en ese mini campeonato que, en principio, terminará en Mugello, escenario en el que Ducati ha afirmado que se pronunciará. Con Márquez, sin embargo, emerge un asunto que no es menor, y que está relacionado con los socios de viaje que le acompañan.

El catalán es uno de los principales iconos de Red Bull, mientras que Ducati, en todas sus divisiones de carreras, está patrocinada por Monster. Si bien no sería la primera vez que un atleta cambia de gorra por conveniencia, en este caso sería muy llamativo por el papel tan relevante que ha tenido la marca del búfalo rojo en la vida deportiva del corredor. Motorsport.com le preguntó directamente hasta qué punto su vínculo con Red Bull sería una traba para su desembarco en la estructura de fábrica de Ducati, y su respuesta invita a pensar que no se lo pensaría dos veces: "Ojalá llegue este momento de poder tener la opción de fichar por el equipo de fábrica. Si eso ocurre, todo es hablarlo y contemplar las distintas opciones".