Espargaró admite una reacción "desmesurada", pero ve dura la sanción

Imperdonable reacción la de Aleix Espargaró este sábado en Qatar. El de Aprilia, tuviera o no razón, que no la tenía, se vio inmerso en un lamentable incidente con Franco Morbidelli, al que acabó soltando un manotazo en el casco, una acción agresiva e injustificada entre deportistas.

El panel de comisarios ha sancionado al de Aprilia con seis posiciones en la parrilla de este domingo y una multa económica de 10.000 euros.

Espargaró, que está en Qatar junto a sus hijos pequeños, volvió a tener una reacción fuera de control, como la que tuvo en la India, cuando llegó al box de Aprilia gritando a los miembros de su equipo por un error al hacerle salir antes de tiempo a un entrenamiento que había retrasado su horario.

A raíz de aquello el español volvió a pedir ayuda a un psicólogo y aplicó algunos cambios en su vida, una solución que no parece haber disminuido sus 'reacciones'.

Una situación que el mismo Morbidelli ha calificado de "violenta", preguntándose "¿qué les dirá Aleix a sus hijos" por algo que todo el mundo ha podido ver en televisión y en las redes.

Tras todo esto, en la carrera sprint, Espargaró sufrió un accidente en la sexta curva de la primera vuelta, chocando con Miguel Oliveira y lesionándose ambos.

"Ha sido un día para olvidar, en primer lugar el incidente con Morbidelli. He tenido una reacción muy mala. El se estaba paseando por medio de la pista, casi me choco dos veces, iba por la trazada, no me dejaba entrar otra vez a Osita y he perdido los papeles con una reacción totalmente desmesurada y por eso he recibido una sanción, desde mi punto de vista demasiado, pero que acepto porque, obviamente, la imagen esa no es buena", ha explicado Aleix en un vídeo en sus redes sociales, ya que a causa de la lesión no apareció ante los medios.

"En carrera teníamos muy buen ritmo, pero saliendo tan atrás siempre hay lio. Oliveira me ha chocado muy fuerte, he salido disparado, una fisura en la cabeza del peroné que ahora me duele mucho, a Miguel le han chocado muchas veces este año, hoy ha sido él pero también se ha hecho daño. Me ha pedido disculpas y me sabe mal la situación en general", dijo.

"Una pena, intentaré dormir hoy y mañana lo intentaré, pero será difícil porque me duele mucho, a ver como me despierto", finalizó el de Granollers.

En una escueta nota de prensa, Aprilia informó de que "Aleix Espargaró sufre una pequeña fractura de la cabeza del peroné de la pierna izquierda. Se declara que será revisado mañana por la mañana antes del Warmup. Se cancelan todas las actividades de los medios de comunicación. Gracias".

Si por la lesión Espargaró no pudiera disputar la carrera de este domingo, las seis posiciones de sanción en la parrilla las debería de pagar en su próxima carrera larga, de esta o la próxima temporada, aunque los comisarios, como ya pasó a principio de temporada con Marc Márquez, se han equivocado y en la notificación de sanción han puesto que se pagará la sanción en Qatar este fin de semana.