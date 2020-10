Forcada: Sería "desastroso" que Rossi ayude a Morbidelli

A tres carreras para la conclusión del Mundial de MotoGP, Franco Morbidelli está metido de lleno en la lucha por el campeonato, no sólo por sus opciones matemáticas, sino también porque “mi sensación es que sí lo está”, asegura el ingeniero de pista del italiano, Ramón Forcada.

Para el experimentado ingeniero, el piloto, satélite de Yamaha y bajo contrato con Petronas, no estará sujeto a ningún tipo de órdenes de equipo, pese a que se juega el título contra dos de sus compañeros de marca, el oficial Maverick Viñales y el que lo será en 2021, Fabio Quartararo. “Nunca en mi vida, en 31 años, he visto una orden de equipo, y menos en Yamaha”.

Durante la conversación que Forcada mantuvo con Motorsport.com, surgió, también, el escenario que se vivirá en 2021 en el equipo Petronas, que reunirá a Morbidelli con su mentor e íntimo amigo Valentino Rossi.

“Lo más importante es que no les entre la tentación de querer ayudarse, por mi experiencia eso sería desastroso”, asegura.

Una de las mejores cualidades de Morbidelli ha sido saber aceptar que su moto no es igual a la de sus compañeros en Yamaha, asimilarlo y sacar partido de lo que tiene.

“Es un tema mental, tener claro que como no lo vas a poder cambiar, no dejar que te afecte. Si tienes una moto diferente que no funciona sí tiene sentido quejarse, pero si va bien, solo tienes que centrarte en ir rápido”, valora Forcada.

“Tienes el problema o la ventaja, no estoy seguro, de que puedes compararte, más o menos, con las demás Yamaha. Pero no al cien por cien, con lo cual tienes que hacer tu propio camino y eso para los pilotos, sobretodo para Frankie, es muy bueno, porque es un chico que tiene una personalidad técnica impresionante. Estamos llevando mil cosas diferentes a los demás, pero nunca, ni cuando las cosas han ido bien o han ido mal, ha tenido la tentación de decir que lo que le perjudica es no llevar las mismas piezas”.

Otra situación que llama la atención en Petronas es la buena relación entre los dos pilotos, pese a que son rivales directos por el título, y el hecho de que uno, Quartararo, cuenta con una moto 2020 y total apoyo de fábrica, mientras que Franco tiene asignado un prototipo híbrido entre el de 2019 y el de este año. Una situación que no ha provocado fricciones.

“En absoluto, pero no solo a nivel de pilotos, tampoco a nivel de mecánicos, ni técnicos, ni nada. Funcionamos realmente como un equipo con dos pilotos, no tenemos problemas para hablar las cosas, la relación entre ambos lados del box es totalmente transparente, y esto se nota. Si hay una caída, los mecánicos de un piloto ayudan a los del otro. Esto es curioso, porque cuando estaba en [el equipo oficial] Yamaha también lo hacíamos, pero a escondidas de los pilotos, ya que si se enteraban les entraba un poco de repelús. Aquí lo podemos hacer abiertamente, todos vamos a una durante el fin de semana y el trato entre los dos pilotos es perfecto”.

Una pareja que se romperá el próximo año cuando Fabio dé el salto al equipo oficial y llegue, al Petronas, un piloto de la extraordinaria dimensión de Valentino Rossi. ¿Se podrá mantener esa buena sintonía?

“Yo espero que sí, al menos esa es la intención. Cuando se ha formado el equipo para Valentino se ha intentado buscar un perfil de gente neutro, por decirlo de alguna forma. Será una situación diferente a la que había, hace unos años, en Yamaha”, dice en referencia a cuando coincidieron Rossi y Jorge Lorenzo.

“Las tensiones, la mayoría de las veces, vienen creadas por la relación entre los pilotos. No tiene nada que ver la relación que tienen Franco y Valentino, con la que tenían, sobre todo en los primeros años, Lorenzo y Rossi. Y esto es lo que crea las tensiones. Valentino tiene el carisma que tiene, sabemos que a nivel de fans está a otro nivel y que en las carreras, si son con público, necesitaremos seguridad privada y esas cosas. Eso es lo único que nos cambiará un poco el modus vivendi, que será más complicado. No peor, diferente”.

“La intención del equipo es mantener el buen ambiente y la forma de funcionar que hemos tenido hasta ahora, que la verdad es muy bueno”. (Sigue leyendo después de las fotos)

Franco y Ramón celebraron las 500 carreras del técnico en el Mundial

Galería Lista Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 2 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, y el jefe del equipo Petronas Yamaha SRT, Ramón Forcada, celebran la carrera número 500 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Para Morbidelli será un reto tener a Rossi a su lado, que es como su mentor.

“La situación es un poco curiosa, Rossi es totalmente el mentor de Franco, y le está súper agradecido, tienen muy buena relación. Pero yo creo que tiene una cosa muy clara, que son amigos íntimos fuera de la pista, dentro no, son otra cosa y manías pocas”.

Y es aquí cuando Forcada lanza un mensaje impactante.

“La única cosa para mí que es importante es que no les entre la tentación de querer ayudarse, por mi experiencia eso es directamente desastroso: caer en la tentación de que yo te doy una vuelta en este qualifying y tú me la das en el siguiente. Que haya buen rollo entre los pilotos es positivo, siempre que entiendan que es detrás del box. Cuando se entra en la pista cada uno tiene que ir a la suya”.

Faltan tres carreras y hay tres pilotos Yamaha en la lucha por el título, Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Franco Morbidelli. ¿Va a haber indicaciones?

“En ese tema, incluso comparando con otras marcas, es donde menos problema hay en Yamaha. Está muy diferenciado lo que es la fábrica y lo que son los equipos. Evidentemente, hay unos patrocinadores y unos intereses que cada equipo tiene que defender con todas sus armas. Pero lo que es la fábrica, la ingeniería, lo tienen clarísimo. Si gana Yamaha, gana Yamaha, y les da igual quién sea el piloto”.

“Otra cosa es el equipo, que tiene sus preferencias y está obligado a defender a su piloto, pero para la fábrica si gana su moto han hecho bien su trabajo. Ningún ingeniero se va a sentir desprestigiado porque gane un piloto que no sea del equipo oficial”.

“A nivel de lo que se entiende como órdenes de equipo, nunca van a existir dentro de Yamaha, es impensable que un equipo como Petronas, que le alquila la moto a Yamaha, reciba órdenes de alguien a quien tú le has pagado por esa moto, para que no le ganes. Mientras todos los pilotos estén en la lucha por el Mundial es inevitable que cada uno vaya a la suya. Ningún piloto puede ayudar a otro mientras él mismo tenga opciones. Y menos con una orden de equipo”.

“Personalmente lo he visto muy poco, pero cuando un piloto ha ayudado a otro siempre ha sido de motu proprio. Nunca en mi vida, en 31 años, he visto una orden de equipo, ni una insinuación a nadie, igual las ha habido, pero en otros equipos, nunca en los que yo he estado”.

Por último, con Franco a 25 puntos del líder, Joan Mir, y con tres carreras y 75 puntos por delante, Forcada cree que su piloto tiene tantas opciones como el que más de luchar por la corona de MotoGP.

“Matemáticamente sí, y mi sensación también es de que sí. Hay una cosa muy simple: si se repite el resultado que se produjo el pasado domingo en las tres próximas carreras, Franco será campeón. No tiene que pasar nada raro, porque ya ha pasado y no es imposible. Hay margen aún, lo que también creo es que en la próxima carrera, la primera de Valencia, quedará todo ya bastante definido y se verá la tendencia”, zanja el responsable técnico de Petronas.

Las fotos de la temporada 2020 de Franco Morbidelli en MotoGP

Galería Lista Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, junto a Ramón Forcada, su ingeniero de pista 1 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, junto a Ramón Forcada, su ingeniero de pista 2 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, junto a Ramón Forcada, su ingeniero de pista 3 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 9 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 11 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT0 17 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, junto a Ramón Forcada, su ingeniero de pista 18 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 19 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 20 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 21 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 25 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 26 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 27 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 32 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 33 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 35 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 36 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 38 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 39 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 40 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 41 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 42 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 43 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 44 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 45 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 46 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 47 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 48 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 49 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 50 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 51 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 52 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 53 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 54 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 55 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 56 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 57 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 58 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 59 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 60 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 61 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 62 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 63 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 64 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 65 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 66 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 67 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 68 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 69 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 70 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 71 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 72 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 73 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 74 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 75 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los 3 primeros clasificados Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, ganador de la pole Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 76 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los 3 primeros clasificados Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, ganador de la pole Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 77 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 78 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 79 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 80 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 81 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 82 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 83 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 84 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 85 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 86 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 87 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 88 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 89 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 90 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 91 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 92 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 93 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 94 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 95 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 96 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 97 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 98 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 99 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 100 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 101 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 102 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 103 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 104 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 105 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 106 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 107 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 108 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 109 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 110 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 111 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 112 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 113 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 114 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 115 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 116 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 117 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 118 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 119 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 120 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 121 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 122 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 123 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 124 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 125 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 126 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 127 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 128 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 129 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 130 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 131 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 132 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 133 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 134 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 135 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 136 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 137 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 138 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 139 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 140 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 141 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 142 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 143 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 144 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 145 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 146 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 147 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 148 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 149 / 149 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Video relacionado