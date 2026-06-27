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MotoGP GP de Países Bajos

Guenther Steiner: Culpar a KTM “no es lo más inteligente” para Viñales

Steiner opina sobre la situación de Viñales después de que el español señalara a KTM por su incierto futuro en MotoGP.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Guenther Steiner, CEO de Red Bull KTM Tech 3

El CEO de Tech3, Guenther Steiner, cree que Maverick Viñales no se hizo ningún favor al culpar públicamente a KTM de poner en peligro su futuro en MotoGP.

Viñales ha sido crítico con la forma en que KTM ha gestionado su situación contractual en las últimas semanas. En el GP de la República Checa del pasado fin de semana, acusó a KTM de dejarlo en el limbo de cara a 2027, antes de reafirmarse en Assen, afirmando que el fabricante austriaco sería el único responsable si acaba sin asiento el año que viene.

La frustración del español se debe a que KTM no le permitió buscar otras opciones después de que quedara claro que no ascendería a un asiento oficial, como estaba previsto originalmente.

Viñales sigue vinculado a la estructura de KTM por una cláusula en su contrato que expira a finales de junio y que otorga al fabricante derechos preferentes sobre sus servicios para 2027.

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Al hablar sobre el asunto, Steiner dijo que el ganador de 10 grandes premios no fue cuidadoso con sus palabras, dadas las limitadas oportunidades disponibles en otras partes de la parrilla.

"No creo que sea lo más inteligente", dijo sobre los comentarios de Viñales. "No sé por qué dijo esto.

"Si no tienes opciones... si eres un mendigo, no puedes darte el lujo de elegir. Pero no sé qué estaba pensando. Tal vez no estaba pensando cuando lo dijo".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tech3 dará la bienvenida a una alineación completamente nueva en 2027, con el compañero de equipo de Viñales, Enea Bastianini, listo para unirse a Trackhouse el próximo año. El equipo ha iniciado negociaciones con Luca Marini, actualmente en Honda, mientras considera contratar a un debutante —posiblemente Senna Agius— para el otro puesto.

Incluso Viñales admitió que sus posibilidades de permanecer en el equipo francés son escasas, citando la decisión de KTM de dejarlo fuera del test de Pirelli del lunes como prueba de que no será retenido el próximo año.

Preguntado si los comentarios de Viñales podrían perjudicar sus perspectivas, Steiner dijo: "Estoy seguro de que no ayudan [con] estas cosas. Culpar a KTM por ello, creo que también es un poco duro.

"[En términos de] rendimiento, la KTM no es una Aprilia ni una Ducati en este momento, pero el rendimiento está ahí. Pedro [Acosta] lo está haciendo bien y Enea estuvo ayer en el top 10, así que no solo hay que culpar a KTM.

"No sé qué estaba pensando y quizá estaba muy emocionado por ello, porque existe la posibilidad de que ya no esté el año que viene en MotoGP, y simplemente dejó que las emociones se le adelantaran".

Viñales se perdió varias carreras a principios de año tras someterse a una cirugía para retirar un tornillo suelto de su hombro izquierdo. Aunque ha pasado casi un año desde el accidente de Sachsenring que condujo a su situación actual, Viñales no ha podido recuperarse por completo, y eso ha tenido un impacto perjudicial en sus resultados en MotoGP.

El propio español confía en que podrá volver a estar en plena forma y recuperar su antiguo nivel, pero tanto KTM como Tech3 han declarado que les gustaría evaluar sus actuaciones antes de tomar una decisión final.

Fotos del GP de Países Bajos - sábado

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Taller de Yamaha Factory Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Alerón trasero de competición de Aprilia

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jack Miller, Pramac Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Augusto Fernández, Yamaha Factory Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Guenther Steiner, director general de Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Iniciar acción

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Accidente de Joan Mir, Honda HRC

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del sábado en el Gran Premio de los Países Bajos
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