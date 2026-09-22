Jack Miller ha admitido que se sintió "bastante avergonzado" después de que su ritmo bajara al "nivel de la Bagger Cup" en el Gran P o de Austria.

Aunque todos los pilotos de Yamaha tuvieron problemas para rendir al máximo en la que fue una de las peores carreras de la temporada para la marca japonesa, los problemas de Miller se vieron agravados por el desgaste extremo de sus neumáticos Michelin .

El ritmo del australiano se desplomó en las últimas cinco vueltas de la carrera, pasando de marcar tiempos por vuelta entre 1m32s y 1m38s. Completó la última vuelta en 1m40,225s, lo que supuso nada menos que ocho segundos más que el tiempo que marcó el ganador de la carrera, Pedro Acosta, en su camino hacia la bandera a cuadros de la categoría .

A modo de comparación, incluso el piloto de Moto3 Max Quilles fue capaz de rodar en el rango de 1m39s durante algunas partes de la carrera del domingo, en su camino hacia otra victoria en la categoría ligera.

El bajón de Miller al final de la carrera fue tan grave que cruzó la línea de meta 20 segundos por detrás de su compañero de equipo Toprak Razgatlioglu y casi un minuto por detrás de la KTM ganadora de Acosta.

En declaraciones posteriores, Miller explicó que su neumático trasero se había deteriorado hasta tal punto que ya no podía acelerar a fondo en las largas rectas de Spielberg.

"No es un día en el que esté contento, ni siquiera quiero pensar en él. Me da bastante vergüenza", afirmó.

"No pude hacer nada a partir de la vuelta 13 o 14, más o menos. La moto patinaba en línea recta, no se podía hacer una mierda con ella.

"Cambié al mapa 2 en la vuelta 3; estaba en el grupo. Me di cuenta, sobre la vuelta 14, de que el neumático estaba empezando a quemarse de verdad en línea recta en tercera y cuarta marcha.

"Así que cambié al mapa 3, que se suponía que era una especie de mapa de reserva. Aguanté hasta que faltaban unas siete vueltas, pegado a Toprak, y entonces ya estaba con la goma base.

"Había una gran franja de goma base de este ancho en el centro de la curva “ ”, así que no podía abrir el acelerador en la recta. Tenía que ser cauteloso al entrar en las curvas porque, al estar sobre la goma base, las ruedas empiezan a patinar. Simplemente di vueltas para terminar la carrera".

Jack Miller, Pramac Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller afirmó que en ningún momento se planteó entrar en boxes para retirarse, a pesar de que sentía que su ritmo no difería de los tiempos registrados en la nueva " Bagger Cup" de Harley-Davidson.

"No soy de los que se retiran", afirmó. "Estaba ahí fuera para hacer mi trabajo; la carrera no se acaba hasta que se acaba. Nunca se sabe si puede ondear una bandera roja o algo así. Es mejor estar en ella que no estarlo.

"Sí, da vergüenza hacer un 1m1,38, son tiempos de la jodida Bagger Cup, pero al fin y al cabo, estoy aquí para hacer un trabajo y hoy el trabajo era la jodida 21.ª posición".

Miller tiene problemas con la carcasa especial del neumático trasero

Michelin volvió a utilizar la carcasa trasera más rígida en Spielberg, una construcción de neumático que solo emplea en unas pocas carreras a lo largo del año.

Esta carcasa trasera especial afectó a cada piloto y a cada moto de forma diferente: algunos notificaron problemas, mientras que a otros les pareció que les iba mejor.

Cuando se le preguntó cómo le habían afectado los nuevos Michelin , Miller respondió: "Me cuesta mucho cuando tengo esta carcasa. Pero, en general, a todos nos cuesta mucho con ella, así que siempre es un poco un fastidio.

"Hemos tenido esta carcasa dos veces este año, en Tailandia y aquí, y en ambas ocasiones terminé con una franja de ese ancho en el centro. Así que tengo que intentar entender por qué; hago lo que puedo para preparar el neumático y levantar la moto.

"Aquí es casi contrario a lo que dicta la intuición, porque al levantar la moto es cuando empieza a patinar al llegar al centro del neumático".

Los problemas electrónicos se suman a las dificultades de Yamaha

Miller explicó que Yamaha también se vio lastrada por problemas electrónicos en el Red Bull Ring, y afirmó que el resultado no habría sido diferente aunque la M1 hubiera tenido 40 bhp adicionales a su disposición.

"Durante todo el fin de semana hemos tenido problemas con la electrónica. Hoy ha ido un poco mejor, pero nada del otro mundo", dijo.

"No somos capaces de transferir ese peso con suavidad, así que cualquier acción brusca o lo que sea que hagas con este neumático lo desestabiliza y provoca un patinazo. Y una vez que empieza a patinar, no se recupera y el tiempo de vuelta se va ralentizando poco a poco pero de forma inexorable.

"Los demás pilotos, especialmente los de Aprilia , son capaces de transferir la potencia muy bien y, a continuación, aprovecharla al máximo. Podríamos tener 40 caballos de potencia más, pero no vamos a poder utilizarlos porque vamos a patinar, sobre todo con esta carcasa".