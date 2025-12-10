Jack Miller: la Yamaha M1 no debería adaptarse a mi estilo, pero logré hacerla funcionar

Jack Miller siente que la Yamaha M1 no es un encaje natural para su estilo de pilotaje en MotoGP, pero ha aprendido a sacar lo mejor de la moto durante su primera temporada con Pramac en 2025.

Miller encontró refugio en el equipo satélite de Yamaha después de ser descartado por KTM a finales de 2024, firmando un contrato directamente con la fábrica para correr junto a Miguel Oliveira.

La M1 se convirtió en la cuarta moto diferente que el australiano ha pilotado en su carrera en MotoGP, después de haber iniciado su camino con Honda en 2016, alcanzar sus mejores años en Ducati entre 2018 y 2022 y luego sufrir dos temporadas difíciles con la KTM RC16 entre 2023 y 2024.

Consultado sobre cómo comparar la M1 con sus motos anteriores, Miller dijo: "Es una buena moto. Hay diferentes eras y diferentes épocas. Los tiempos que estamos haciendo ahora con esta moto habrían vuelto irrelevante cualquier cosa de hace tres años. Así que es difícil decirlo. Cada año vamos más rápido y más rápido.

"Es genial estar en esta moto. Obviamente, conoces sus puntos fuertes y débiles. Hay algunas áreas que me gustaría mejorar, seguro. Pero creo que está bastante bien valorada.

"La M1 es una moto bastante especial y soy muy afortunado de poder pilotarla y estoy contento de que mi transición a la Yamaha haya sido como fue y de que pueda hacerla funcionar porque, en teoría, no es una moto para mi estilo de pilotaje, pero la hemos hecho funcionar a lo largo de esta temporada. Ha habido algunos resultados realmente fuertes."

Jack Miller, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Con el piloto oficial Alex Rins teniendo dificultades durante la mayor parte de la temporada y Oliveira lesionado al inicio del año, Miller fue el segundo mejor piloto dentro del grupo de Yamaha, aunque sumó menos de la mitad de los puntos de su gran figura, Fabio Quartararo.

Miller logró cinco resultados dentro del top 10 a lo largo de la temporada, incluido un quinto puesto como mejor resultado en el Gran Premio de las Américas, para terminar el año 17° en el campeonato.

Esto lo dejó dos posiciones por delante de Rins en la clasificación, con Oliveira más atrás, en el puesto 20.

Las actuaciones de Miller en comparación con las de Oliveira le valieron una segunda temporada en Pramac el año próximo, con el piloto portugués siendo descartado para abrir paso a la estrella del World Superbike, Toprak Razgatlioglu.

Yamaha tendrá una moto completamente nueva con motor V4 en 2026 tras abandonar el concepto de cuatro cilindros en línea que ha utilizado durante toda la era MotoGP.

Miller dijo que cambiar al V4 no será un desafío mayor que adaptarse a la Yamaha en primer lugar, mientras explicaba el progreso que logró en la última parte de la temporada 2025.

"El V4 no es un paso mayor del que he tenido en el último año, pasando de lo que conocía a este cuatro en línea", dijo.

"A lo largo del año hemos tenido altibajos, como todos hemos visto. Algunos buenos momentos, otros bastante flojos también, pero especialmente en las últimas carreras desde Australia hemos podido entender el tren delantero un poco más. Quizás perdamos un poco de rendimiento, pero ganamos retroalimentación y estabilidad y entendimiento de dónde estoy en el neumático, dónde la moto me estaba dando la información.

"Así que fue un proceso de aprendizaje, y entiendo esta moto cada vez más. OK, la moto del año que viene es diferente, pero el ADN está ahí, y eso es aprender como piloto, así que seguiremos adelante."