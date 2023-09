Mir cree que su paso a la Q2 en India "no es muy real"

El viernes del Gran Premio de India ha supuesto un soplo de aire fresco para las fábricas japonesas. Aprovechando la ausencia de datos en un circuito nuevo como lo es el Buddh International Circuit, tres campeones del mundo, Marc Márquez, Fabio Quartararo y Joan Mir, han podido compensar las deficiencias de su moto con su talento y su estilo de pilotaje para colarse de forma directa en la Q2.

Quizás el caso más llamativo sea el del mallorquín del Repsol Honda. Y es que Joan Mir ha conseguido su primer pase directo a la segunda fase de la clasificación del sábado desde que es piloto de la marca del ala dorada, con un 1:45.332 que le dejó justo en el corte, décimo. Tanto Brad Binder como Augusto Fernández batieron su tiempo en los instantes finales, pero la presencia de banderas amarillas en pista hizo que perdieran el crono, asegurando el pase para Joan.

Tras los entrenamientos, el #36 ha recalcado su felicidad por la jornada y por su "ritmo bastante fuerte", un buen estado de ánimo que está siendo muy raro de ver en él en este 2023. Pero el de Mallorca ha conseguido, al fin, desquitarse.

"Sinceramente, [estoy] contento por lo de hoy", ha empezado Mir. "Hemos podido completar, por primera vez, un viernes bastante sólido. Diría que estoy contento, no por todo, pero el ritmo es bastante fuerte. No es que haya podido hacer una vuelta detrás de alguien y haya sido un giro de locura. Creo que hemos hecho una buena vuelta, pero en términos de rendimiento somos bastante fuertes, lo tenemos todo para disfrutar mañana e intentar estar en la mejor posición del año".

Sobre qué ha influido para dar este paso adelante, Mir ha sido claro: que Buddh sea un circuito sin referencias ha jugado un papel fundamental, pero también el pasado test de Misano, donde él sí quedó convencido con la Honda de 2024 que esperaba tener aquí, al contrario de su compañero.

"Bueno, creo [que] esto no es muy real, digamos, porque es una pista nueva. En este tipo de situaciones puedes marcar un poco más la diferencia en cuanto al estilo de pilotaje. Las otras motos, y nosotros también, aún tenemos margen de mejora en esta pista. Como en Misano, es más difícil conseguir esa décima extra. Pienso que aquí hay más margen para todos. Además, estoy disfrutando de la pista y hoy hemos trabajado bastante bien. Creo que el test de Misano fue bastante útil para mí y para el equipo", siguió.

Además, Mir ha remarcado la falta de problemas de la Honda con las carcasas más duras de Michelin, cuando normalmente suelen sufrir más: "Sí, [es] inesperado tener este rendimiento hoy, porque antes de empezar este fin de semana estuve hablando con Marc y le dije 'tenemos la otra carcasa del neumático', y esto normalmente hace que nuestra moto sea un poco peor en términos de agarre. Pero parece que todo el mundo está luchando, nosotros también y somos capaces de estar ahí".

El campeón de 2020 ve este pase como un buen paso adelante desde el punto de vista mental: "Mentalmente, es muy bueno. Me siento muy bien. Lo celebramos en el box cuando pasamos a la Q2 directamente. No por la Q2, sino por el día que hemos podido hacer, estando siempre ahí arriba y volviendo a los viejos tiempos".

Por último, Mir se ha centrado en los problemas en la curva 1, donde muchos pilotos se han ido largo en los entrenamientos: "En cinco vueltas me he ido ancho dos veces. Es una curva difícil, no es fácil parar la moto ahí. Creo que todo el mundo se ha ido largo muchas veces. Además, el muro está muy cerca. Cuando me he pasado de frenada un par de veces, he visto que estaba muy cerca. Pero sabemos que esta pista está al límite en términos de seguridad en muchas áreas. De momento, en seco está bastante bien. En mojado será diferente", ha finalizado, al hilo de lo que comentaba Márquez también sobre la pista.

