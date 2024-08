Jorge Martín: Tengo el potencial para luchar contra Pecco en Austria

Autoritario, con un tiempo que se erige en récord absoluto logrado sobre una moto en el Red Bull Ring por delante de su rival por el título, Francesco Bagnaia, Jorge Martín no ha podido ampliar su ventaja e incluso ha cedido tres puntos que le sitúan de nuevo a la par de su rival en el campeonato (250 puntos).

Hay dos maneras de ver el sprint de Jorge Martín en Austria. ¿Una oportunidad perdida para convertir una impresionante pole position y ampliar su ventaja en el campeonato unos puntos sobre Pecco Bagnaia, que también se encuentra muy cómodo en el Red Bull Ring? ¿O fue el rescate de una situación que había empezado mal el sábado por la mañana, cuando el piloto español llegó al circuito con un pulgar dolorido, cortado en un inusual incidente al salir de la ducha?

En cualquier caso, el propio Martín parecía contento con su situación en la meta del Sprint, a varios segundos del ganador Bagnaia. Tras ser adelantado por el italiano en la primera curva, el español luchó duro para recuperar el control de la carrera en la tercera curva, antes de ver como Bagnaia le volvía a adelantar, esta vez definitivamente, en la segunda vuelta. El adelantamiento del piloto oficial de Ducati se ha visto facilitado por la salida de pista de Martín en la curva 2, que no sólo le ha costado el liderato sino que le ha supuesto una penalización de vuelta larga por no ceder un segundo completo en su regreso a la pista.

Tercero por detrás de Marc Márquez, Martín llegaba al Gran Premio del domingo dos puntos por detrás de Bagnaia en la clasificación del campeonato, después de haber empezado la carrera Sprint con una ventaja de tres puntos. Pero la caída del piloto de Gresini que le precedía en la novena vuelta resultó ser el regalo perfecto, y a la postre el consuelo: los rivales por el título llegaban al GP en igualdad de condiciones.

"Justo o no justo, al final es así", comentó a DAZN. "Hoy ha sido un día con complicaciones. He dado lo mejor de mí en esa situación. Al final, fui un poco profundo porque tampoco tenía mucho espacio con Pecco e incluso le dejé pasar. No hice el 'atajo' [salir por el exterior] rápido, simplemente perdí la posición con Pecco. A pesar de ello, me han penalizado con una vuelta larga. De haberlo sabido, me habría quedado primero y habría esperado a la penalización. Pero así han salido las cosas".

"Creo que he salvado la carrera, ser segundo con esas complicaciones era algo bueno. La vuelta larga fue muy cerca del límite. En un momento pensé que me iba a salir e incluso que me iba a llevar otra. Pero he podido salvarlo. Otro segundo puesto, que podría haber sido tercero. Pero creo que tengo potencial para luchar con Pecco mañana".