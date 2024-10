Martín: "Estoy bien a una vuelta, pero me falta ritmo"

El fin de semana de Motegi arrancó con una sesión libre matinal con un clima extraño, con la pista seca pero mucha humedad y sensación de mojado, lo que complicó el trabajo a los pilotos.

Por la tarde en la Práctica, Brad Binder sorprendió a las Ducati con el mejor tiempo, pero Jorge Martín, el líder del Mundial, logró encontrar una vuelta rápida para asegurarse el pase directo a la Q2, su principal objetivo de los viernes.

"Ha sido un día difícil porque por la mañana las condiciones no eran las mejores", explicó el corredor de Pramac al final de la jornada. "Por la tarde, a una vuelta me encuentro bien pero me falta ritmo", admite.

Martín llega a Motegi, un circuito en el que el año pasado logró un doblete desde la pole, tras haber ganado el pasado domingo en Mandalika, donde se sintió muy cómodo con la moto que a penas tuvo que cambiar, dijo entonces.

"Lo que ha cambiado respecto de Indonesia son dos milímetros en la altura de las suspensiones, pero cada pista es un mundo", valoró.

"No tengo confianza en la moto, sobre todo en el tren delantero, que se bloquea mucho. Sería muy complicado dar 24 vueltas así, por eso espero dar un salto de calidad", en referencia a seguir trabajando en el setup de la Ducati GP24.

Martín logró el pasado año la pole en Motegi, pero esta vez no tiene tan claro que pueda conseguirlo. "Hay más motos metidas. A Pecco le he visto un poco más fuerte que en Indonesia; es mi rival. Él siempre lo intentará mejor que yo. A nivel de sensaciones no son nada buenas, pero a pesar de eso fui rápido".

Una de las noticias de la jornada fue el anuncio de Aprilia, el equipo en el que correrá Martín la próxima temporada, del fichaje de Fabiano Sterlacchini como diretor técnico en sustitución de Romano Albesiano, que se va a Honda.

"Nunca he trabajado con Sterlacchini, veremos a partir de Valencia. Mi llegada a Aprilia será el lunes de Valencia. Creo que todo el mundo allí es muy feliz. Fabiano tiene mucha experiencia con Ducati y KTM", fue la valoración de Martín, que debutará con su nuevo equipo el mismo día que el nuevo director técnico.