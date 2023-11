Martín: "Michelin no me ha dado explicaciones"

El piloto de Pramac llega este fin de semana al último gran premio de la temporada con 21 puntos de desventaja respecto al líder del campeonato del mundo, Pecco Bagnaia, una distancia que el español considera complicado remontar, pero no imposible.

"Sin duda, después de los últimos resultados es un poco más difícil, estábamos remontado, íbamos bien pero ahora estamos más lejos, así que estoy relajado", explicó Jorge Martín este jueves en Cheste.

"He entendido después de la carrera de Qatar que ahora es difícil ganar el campeonato, pero estoy contento con la temporada que hemos hecho, no tengo nada que perder y voy a afrontar el fin de semana tranquilo, sin pensar demasiado, solo intentando pasarlo bien y tratando de ganar las dos carreras. Creo que puedo hacerlo, soy capaz de conseguirlo en un circuito que me gusta y en el que soy rápido", expuso.

Gran parte de las opciones de Martín se fueron al garete el pasado domingo en Qatar, cuando supuestamente un neumático en malas condiciones le impidió competir, acabando 10º, una situación complicada para el español.

"Fue fácil olvidar lo que pasó el domingo por la tarde en Qatar, entendí que no era mi culpa y estaba ayudando más a las personas de mi entorno a estar contentos, que ellos a mi. Es lo que es y no quiero pensar más en ello, solo quiero centrarme en este fin de semana. Quizá en el pasado 21 puntos eran mucho pero ahora no es tanto, aún tenemos posibilidades, así que venga lo que venta estará bien, si acabamos segundos estaré contento y si ganamos será fantástico", dijo en referencia a los 37 puntos que se ponen en juego ahora los fines de semana.

Respecto al problema con el neumático en Qatar, Martín dejó algunas dudas, pero sí dijo que no tenía mucha más información.

"No, aún no me han dado explicaciones. Sin duda fue una carrera dura, con dificultades desde la primera vuelta y aún no he recibido ninguna respuesta. Seguramente estas cosas necesitan tiempo para analizarse. Quizá hablé demasiado pronto después de la carrera, soy una persona muy impulsiva, y no sabemos exactamente que es lo que sucedió. Quizá dentro de un par de meses lo entendamos", desconcertó el madrileño. "No he hablado con ellos, como he dicho necesitamos tiempo para entender lo que ha pasado", mantuvo cuando le insistieron. Un problema que, aseguró, no había tenido antes, o no se había dado cuenta.

"Es la primera vez en toda la temporada, solo una, pero en el peor momento posible. En algún entrenamiento puedes sentir que te faltan algunas décimas, pero no un segundo y medio como el domingo en la carrera".

Para Martín, Valencia es uno de sus circuitos favoritos.

"No me gustaba cuando estaba en Moto3, pero cuando gané mi primera carrera en 2017 aquí empecé a adorarlo. Es un circuito en all que disfruto, voy rápido y con ritmo, He logrado las dos últimas poles, creo que es un circuito en all que creo que puedo ganar las dos carreras, el problema es que eso quizá no sea suficiente, vamos a ver qué pasa el fin de semana", dijo.

"Nunca he ganado una carrera de MotoGP en mi país y tengo muchas ganas de lograrlo aquí este fin de semana, espero que la afición empuje un poquito más mi moto".

También le recordaron el título que, por primera vez, ha ganado por equipos una formación satélite, Pramac.

"Me siento muy orgulloso de este equipo, cuando llegamos no estábamos ni en el top tres y este año hemos sido campeones por equipos, para un satélite batir a las fabricas es un gran logro, siento que tenemos todo para seguir luchando en el futuro por grandes logros", zanjó.