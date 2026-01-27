Ir al contenido principal

MotoGP

KTM y Tech3 presentan sus MotoGP 2026 en un lanzamiento conjunto

A solo una semana del inicio de los test de pretemporada, KTM y Tech3 han presentado sus motos 2026

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Diseño de Red Bull KTM Factory Racing, diseño de Red Bull KTM Tech3

KTM y su escuadra satélite Tech3 presentaron su maquinaria de MotoGP 2026 en un lanzamiento conjunto en línea el martes, confirmando que volverán a competir con decoraciones idénticas para la próxima temporada.

Tal como ocurrió en 2025, Tech3 funcionará de hecho como una extensión del equipo oficial de KTM, otorgándole a la marca austriaca una alineación unificada de cuatro motos en la parrilla.

Las cuatro KTM RC16 estarán pintadas con el característico esquema de colores naranja y azul oscuro de la marca, y lucirán una presencia destacada del patrocinador principal Red Bull.

Si bien la decoración de KTM se ha mantenido en gran medida sin cambios desde su debut en MotoGP en 2017, Tech3 ha utilizado distintos diseños a lo largo de los años desde que se asoció con la marca austriaca en 2019.

Promocionó la marca GasGas del Pierer Mobility Group entre 2023 y 2024, antes de volver a la identidad Tech3 KTM el año pasado y adoptar colores en línea con el equipo de fábrica.

Ambas escuadras continuarán con las mismas alineaciones de pilotos que en 2025: Pedro Acosta y Brad Binder volverán a ser compañeros en el equipo oficialmente conocido como KTM Factory Racing, mientras que Enea Bastianini y Maverick Viñales formarán dupla en Tech3. Los cuatro pilotos tienen contrato directo con KTM.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: KTM Images

La temporada 2026 marca el primer año completo de KTM bajo la nueva propiedad tras la adquisición de la marca austriaca por parte de Bajaj Auto. A pesar de la incertidumbre previa en torno a la situación financiera de KTM y su impacto en el proyecto de MotoGP, la fábrica ya ha comenzado a probar su moto de 2027 en privado, lo que subraya su compromiso con el próximo ciclo reglamentario.

Al igual que todos los demás fabricantes, se espera que KTM cambie pronto el foco hacia el desarrollo de su prototipo 2027, pero la próxima temporada sigue siendo crucial para el equipo.

El piloto estrella de KTM, Acosta, quien sumó la mayor parte de los puntos del equipo el año pasado, ha sido fuertemente vinculado con un pase al equipo oficial de Ducati junto a Marc Márquez. En caso de que Acosta se marche, algo que a esta altura parece casi seguro, KTM tendría que buscar a otro piloto joven para reemplazar al español.

En pista, KTM vivió una temporada 2025 de resultados dispares. La RC16 tuvo dificultades en la primera parte del año, pero una importante actualización introducida en el Gran Premio de Austria mejoró la competitividad y ayudó a que Acosta se convirtiera en un habitual aspirante al podio.

KTM terminó finalmente tercera en el campeonato de constructores, por detrás de Ducati y Aprilia, mientras que Acosta logró un sólido cuarto puesto en la clasificación de pilotos. Binder atravesó lo que él mismo describió como su peor temporada en la clase reina, aunque su rendimiento mejoró hacia el final de la campaña, lo que le permitió cerrar el año en el 11º lugar general.

Tech3 finalizó noveno en el campeonato de equipos, por delante únicamente de LCR y Pramac, mientras integraba una alineación completamente nueva tras las salidas de Acosta y Augusto Fernández. Bastianini consiguió un único podio en un gran premio en Barcelona, y si bien Viñales mostró señales prometedoras al inicio, una lesión afectó la parte final de su campaña.

