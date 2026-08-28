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MotoGP GP de Aragón

Marc Márquez, confiado pero cauteloso tras el viernes en Aragón

Marc Márquez tuvo un primer día satisfactorio en el Gran Premio de Aragón, pero mantiene un ojo en un buen número de sus rivales.

Vincent Lalanne-Sicaud Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Joan Mir, Honda HRC

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del GP de Aragón de MotoGP 2026
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Marc Márquez quizá no sea tan favorito como cabía esperar en el Gran Premio de Aragón. Tras la primera jornada en pista, el piloto de Ducati no muestra la misma forma que en los dos últimos años e incluso tuvo que conformarse con el tercer tiempo en la Práctica.

No hay realmente motivos para preocuparse para Márquez, que terminó a solo 0"038 de Marco Bezzecchi, nuevo poseedor del récord de la pista, y no montó un neumático nuevo para su última salida. Aun así, el español concluyó la jornada estando "por debajo del récord pero no siendo el más rápido", lo que le lleva a desconfiar de la competencia.

"Eso significa que todo el mundo es muy rápido, que está todo muy apretado y que será un fin de semana difícil, pero estamos ahí, luchando delante, con los líderes, así que eso es lo más importante", destacó Márquez ante la prensa internacional, entre ella Motorsport.com.

Cuando se le preguntó quiénes son los pilotos más peligrosos, Márquez mencionó a varios: "Bezzecchi, Álex... Esos dos en particular ruedan muy bien. Solo es viernes. No hay que olvidar a Martín, que estará ahí, Di Giannantonio... Ya veremos. Hay que entender y ver cómo será con una pista más caliente, porque va a subir durante el fin de semana."

Marc Márquez mantiene la cautela tras los primeros entrenamientos en Aragón.

Marc Márquez mantiene la cautela tras los primeros entrenamientos en Aragón.

Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Para superar a todos esos pilotos, Márquez quiere trabajar en "pequeños elementos" y ya tiene cambios en mente para el sábado: "La base de la moto es buena, me siento bien y estamos cambiando pequeñas cosas. Vamos a probar una pequeña cosa mañana, para ver si me hace un poco más rápido. Pero el hecho de que sea muy constante significa que me siento bien sobre la moto."

Marc Márquez se siente tan bien que no buscó ahorrarse físicamente. El jueves, reconoció haber cometido un error al entregarse por completo desde la primera jornada en Silverstone, pero la naturaleza del trazado de Alcañiz le permite mostrarse ofensivo sin una preocupación real por un hombro derecho todavía algo débil.

"Es un circuito de ataque y tengo que atacar. Da igual. Ya veré cómo sobrevivo, pero con curvas a izquierdas y frenadas mayoritariamente hacia la izquierda, creo que no causará problemas. Por eso salí en modo ataque desde los Libres 1."

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