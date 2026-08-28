Bezzecchi supera por poco a los hermanos Márquez en el viernes de MotoGP en Aragón

Marco Bezzecchi lideró la Práctica del viernes para el Gran Premio de Aragón con un nuevo récord absoluto del circuito en MotorLand, superando a las Ducati de Alex Márquez y Marc Márquez.

El piloto oficial de Aprilia marcó un tiempo de 1m45.455s cuando quedaban solo dos minutos en el reloj, desbancando de lo más alto al favorito antes del fin de semana, Marc Márquez.

Alex Márquez también logró una mejora tardía con la Gresini Ducati, separando a los dos aspirantes al campeonato en la segunda posición.

El ritmo aumentó rápidamente en las primeras fases de la sesión, con Pedro Acosta, de KTM, entrando en el rango de 1m46s en los primeros 10 minutos. Esto supuso una mejora significativa respecto a la primera práctica, donde el mejor tiempo fue de 1m47.532s.

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Poco después de que Acosta rebajara la referencia anterior, Márquez subió el listón con un 1m46.320s, situándose medio segundo por delante del resto de la parrilla.

Incluso cuando sus rivales cambiaron al neumático trasero blando, Márquez se mantuvo al frente de la clasificación durante la parte central de la sesión, con 0.039s de ventaja sobre un Marco Bezzecchi en mejoría.

No fue hasta que quedaban 15 minutos en el reloj cuando el vigente campeón del mundo fue desplazado de la cima, con el regresado Fermín Aldeguer marcando un tiempo fulgurante de 1m45.909s sobre la Gresini Ducati.

Siguieron más mejoras, dejando a Márquez en la quinta posición, pero el piloto oficial de Ducati pulverizó su propio récord del circuito de Aragón de 2025, recuperando el primer puesto.

Marc Márquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los pilotos volvieron a la pista en los últimos seis minutos para su último time attack, poniendo bajo amenaza el tiempo de Márquez de 1m45.493s.

Cuando quedaban solo dos minutos en el reloj, Bezzecchi superó por poco a Márquez con un 1m45.455s, colocando a Aprilia al frente de la clasificación.

El piloto oficial de Ducati no tenía nada más en la recámara para responder, lo que permitió a Bezzecchi - que aún no se ha recuperado por completo de sus lesiones de Sachsenring - terminar el día como el más rápido de todos

Alex Márquez ascendió a la segunda posición en medio de la serie tardía de mejoras, a solo 0.010s de Bezzecchi, mientras los tres primeros pilotos terminaron separados por apenas 0.038s.

A casi tres décimas del trío de cabeza, Fabio di Giannantonio, de VR46, terminó como el mejor del resto en cuarta posición, por delante de Aldeguer.

Raúl Fernández, de Trackhouse, subió a la sexta posición al final de la sesión, superando por poco a la Aprilia oficial de Jorge Martín.

La octava posición fue para Acosta, mientras que Franco Morbidelli también aseguró el acceso directo a la Q2 con el noveno puesto en la otra Ducati del VR46.

Johann Zarco completó una vuelta notable en su regreso a MotoGP tras una baja de tres meses por lesión, entrando en el top 10 en su última vuelta.

El hombre de LCR fue el piloto más veloz dentro del contingente de Honda, rodando ligeramente más rápido que su compañero Diogo Moreira y que el piloto oficial Luca Marini, que terminaron 11º y 12º respectivamente.

Los problemas de Francesco Bagnaia en Silverstone continuaron al no lograr entrar en el top 10 por segundo fin de semana consecutivo, acabando 13º con la Ducati oficial.

Le siguió de cerca el campeón de 2021 Fabio Quartararo, que lideró la ofensiva de Yamaha en la 14ª posición.

Jack Miller fue el único piloto que se cayó en la sesión, un incidente en la curva 2 que lo relegó al 19º puesto a bordo de la Pramac Yamaha.