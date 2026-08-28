Marc Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Aragón

El Gran Premio de Aragón comenzó con unos Entrenamientos Libres 1 disputados bajo el sol, con 21°C en el aire y 33°C en la pista. Sobre todo, arrancó sin uno de los aspirantes al título, es decir Ai Ogura, lesionado durante un entrenamiento en Japón, pero con Johann Zarco, que no se había subido a una MotoGP desde su terrible caída en el GP de Cataluña.

El primer hecho destacado de la sesión fue la caída —sin demasiada gravedad en la curva 3— de otro candidato al título mundial, el quinto del campeonato Fabio Di Giannantonio. La bandera amarilla se mostró durante unos instantes mientras se evacuaba la moto.

La cabeza de la clasificación fue cambiando de manos para acabar recayendo, poco antes del primer cuarto de hora de rodaje, en las del gran favorito de la prueba, Marc Márquez, con un primer tiempo de referencia de 1'47"763. Su hermano Álex lograba situarse a 0"033.

Esta fase de la sesión, el top 3 —que también incluye la KTM de Pedro Acosta a cuatro décimas— estaba compuesto únicamente por pilotos que montan el neumático medio delante, mientras que el resto del top 10 disponía de goma blanda. Su entrada en boxes permitió a Zarco hacer un primer balance con el Dr. Ángel Charte, médico de MotoGP, aparentemente sin ninguna alarma importante. El francés figuraba en ese momento en la séptima posición provisional, a 1,4 segundos de la cabeza.

Marc Márquez golpea fuerte de entrada

La segunda parte de la sesión vio a parte de los pilotos trabajar con los neumáticos utilizados desde el inicio del rodaje, mientras Marco Bezzecchi volvía a situarse en el top 3 tras montar un neumático medio nuevo delante. En cambio, con unas gomas que ya acumulan una decena de vueltas, Marc Márquez marcaba todos los mejores sectores para establecer un registro de 1'47"532, relegando a su hermano a 0"264.

A unos diez minutos del final de la FP1, el líder del campeonato de pilotos, Jorge Martín, figuraba justo fuera del top 10 a 1,6 segundos del mejor tiempo. Aventajaba por menos de una décima a Zarco, mientras que Toprak Razgatlioglu estaba entonces en el top 10 provisional.

Cinco minutos antes del final de la sesión, las banderas amarillas se mostraron en la curva 13 por un incidente, de nuevo sin gravedad, de Pedro Acosta, que permaneció mucho tiempo aferrado al manillar de una moto que, sin embargo, se deslizaba inexorablemente hacia su caída.

Poco después, gracias a unos neumáticos menos usados, las Yamaha se dejaban ver con las subidas al top 10 de Jack Miller, Fabio Quartararo y Álex Rins. Bezzecchi, por su parte, ascendía a la segunda posición, con un neumático delantero de nueve vueltas y un neumático trasero de 15 vueltas, a 0"221 de Márquez. Raúl Fernández también se colocaba, a 0"035 de la referencia, aunque a costa de un medio nuevo detrás.

El final de la sesión trajo nuevas mejoras, especialmente en el clan francés, donde Quartararo le arrebataba —por 0"009— la última plaza del top 10 a Zarco sobre el final, siendo ambos los primeros a más de un segundo de la cabeza. Entre los nombres destacados que están lejos de las posiciones delanteras, encontramos a Jorge Martín solo 18º (a 1,5 segundos) y Pecco Bagnaia 20º (a 1,8 segundos).