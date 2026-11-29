MotoGP GP de Valencia

Marc Márquez correrá con una Ducati dorada en su despedida de MotoGP

Ducati ha preparado una decoración especial de color dorado para la despedida de Márquez de MotoGP.

Germán Garcia Casanova Jose Carlos de Celis

Publicado: 29 nov 2026, 10:21

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Llegó el día. Hoy, 29 de noviembre, Marc Márquez se retira del mundial, después de anunciar el pasado viernes que esta sería su última carrera en MotoGP. Y para la ocasión, lo hará con una moto con una decoración especial que ha revelado esta mañana, a las 09:30h en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, antes del warm-up y horas antes de la carrera que pondrá el broche a su dorada trayectoria.

Y es que precisamente la Ducati se tiñe de dorado para este 'último baile'. Un diseño que el equipo italiano ya tenía planeado para el fin de semana tras la conquista del título en Portimao, pero que ahora cobra un sentido especial.

El domingo promete estar lleno de emoción y la presentación de la Ducati con la livery especial ya ha sido el primer momento.

Foto de: Germán Garcia Casanova

Ante su inminente e inevitable despedida, este sábado Márquez reconoció que le resulta complicado contener sus emociones y que no le afecte en pista. "Es uno de los fines de semana más bonitos de mi carrera, pero también uno de los más difíciles", reconoció.

"Disfruto de cada instante en la pista —algo que, por lo general, siempre intento hacer—, pero sobre todo fuera de ella. Sé que podré volver a vivir esto como expiloto, pero nunca más como piloto en activo de MotoGP".

Y sobre la jornada de hoy, dijo: "El domingo será un día muy complicado. Ya el sábado me costó controlar las emociones en la parrilla, y el domingo será aún más difícil. Con estas emociones, no puedo rendir al máximo. Soy humano y me está costando".

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Ducati Corse

"Siempre intento entrar en modo competición, pero es sumamente difícil. El objetivo para el domingo es disfrutar del día, tomar la salida y, durante la carrera, tratar de concentrarme en la competición; aunque sé que, en las primeras vueltas, me costará un poco entrar en el estado mental necesario para pilotar la moto".

¿Y cuando llegue la última de las 23 vueltas de la carrera y ya sea el final? "Prefiero no pensar en [la última vuelta]", admitió. "Por supuesto, me gustaría terminar en el podio, pero no puedo prometerlo. No puedo asegurar que estaré en esa disposición mental; no puedo garantizar que estaré totalmente concentrado, porque soy humano y las emociones están ahí".

Márquez disputará la carrera de hoy de Valencia con su segunda moto, con la que ya hizo la carrera sprint del sábadotras quemarse la suya antes de empezar. Un fallo en el semáforo hizo que los pilotos pasaran más tiempo de la cuenta revolucionando sus motos en la recta principal, y la suya comenzó a echar humo. El multicampeón tuvo que saltar al notar el calor cerca sobre todo de su pierna, y hubo que tirar de la de repuesto. Sin embargo, ya tiene las dos con la decoración especial.

Foto de: Germán Garcia Casanova

Le impusieron dos long lap de sanción, lo que le impidió lograr un buen resultado tras estar luchando por la segunda plaza (finalmente fue 13º o 12º+1º).

Ahora, saldrá segundo con el objetivo de terminar por todo lo alto, como ya ha hecho con la consecución del décimo título hace una semana. Y lo hará con un Ducati Desmosedici GP especialmente decorada.

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