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Marc Márquez no se fía de Jorge Martín, en Sepang: "La adrenalina es el mejor analgésico"

Marc Márquez considera que los protocolos actuales garantizan que estar "apto para correr" significa estar "en condiciones de ser competitivo".

Richard Asher Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 10:56

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El líder del campeonato de MotoGP, Marc Márquez, asegura que está atento al potencial de Jorge Martín este fin de semana en Sepang.

Martín se fracturó la muñeca en una fuerte caída durante la carrera sprint en Australia el fin de semana pasado, y quedó a 10 puntos de Márquez en el campeonato.

El piloto oficial de Aprilia, Martín, fue declarado apto para participar en la sesión inaugural del viernes en Malasia, aunque la mayoría espera que esté condicionado si finalmente corre.

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Su contraparte de Ducati, Márquez, dijo que no compraba esa versión. Hizo referencia al umbral más estricto de autorización médica introducido desde que Márquez agravó seriamente sus lesiones al regresar demasiado pronto después de una caída en Jerez en 2020.

"Siento y creo que, con los nuevos protocolos que tenemos después de mi lesión en Jerez, si lo declaran apto, significa que puede pilotar", dijo el piloto de 33 años. "Y si puede pilotar, estará a un nivel muy alto porque la adrenalina es el mejor analgésico".

Hablando en su español nativo, Márquez fue un paso más allá al elogiar a su rival: "No solo confío en que será rápido en pista, estoy seguro de ello. No cambiará la forma en que encaro mi propio trabajo, pero sin duda estaré empujando al máximo".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El español también celebró los esfuerzos de su compatriota por correr en Malasia, al señalar que era mejor para el espectáculo.

"Sí, por supuesto, para la lucha por el campeonato es mejor que Jorge esté allí. Estoy feliz de ver a Martín en pista".

Aunque Márquez ofrece frases pensadas para no tentar al destino, vale la pena señalar que asestó lo que pareció ser un importante golpe psicológico a Martín en Phillip Island.

El campeón mundial de 2024 se cayó durante una batalla cerrada con Márquez, pese a ser el piloto más rápido. Ese revés mental llegó además de un error no muy distinto en la sprint anterior en Indonesia, en la que también era más rápido que Márquez.

En aquella ocasión, Martín se vio obligado a cederle el liderato a Márquez por preocupaciones con la presión de los neumáticos, pero cometió un error cuando intentaba volver a ponerse al frente.

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