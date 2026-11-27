MotoGP GP de Valencia

Marc Márquez explica la decisión detrás de su sorprendente retirada de MotoGP

Tras haber guardado en gran medida silencio sobre su estado físico este año, Marquez revela cómo había estado “sufriendo” sobre la moto y por qué sintió que ahora era el momento de retirarse de MotoGP

Rachit Thukral

Publicado: 27 nov 2026, 12:57

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Marc Márquez se ha sincerado sobre su repentina decisión de retirarse de MotoGP, admitiendo que su estado físico comprometido lo dejó al “límite” en 2026.

Tras anunciar que colgará el casco al final de la final del Gran Premio de Valencia de este fin de semana, Márquez ofreció una rueda de prensa especial en el Circuit Ricardo Tormo para hablar de las razones detrás de su decisión de poner fin a su ilustre carrera en el campeonato del mundo.

El español estuvo acompañado por toda su familia en la sala de prensa, incluidos sus padres Julia y Roser, su hermano menor Alex Márquez y su pareja Gemma. La mayoría de la parrilla también acudió para rendir homenaje a la leyenda, con Pedro Acosta, de KTM, y el dúo de Aprilia Marco Bezzecchi y Jorge Martín entre los presentes.

Hablando ante los medios, Márquez dijo que no había previsto que el estado de su maltrecho brazo derecho empeoraría aún más cuando firmó un nuevo contrato de dos temporadas con Ducati en primavera.

El piloto de 33 años reveló que tomó la decisión por sí solo durante el Gran Premio de Japón de octubre en Motegi, el circuito donde completó su increíble regreso con su primer título desde su lesión de Jerez 2020, en 2025.

Solo después de tomar la decisión compartió la noticia con su hermano menor Alex Márquez. El resto de su familia no se enteró de su inminente retirada hasta después de que sellara su 10.º título mundial en Portimao el pasado fin de semana, mientras que informó a Ducati de su decisión el jueves por la noche tras llegar a Valencia.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“¿La razón de mi retirada? Creo que a veces no necesitamos ninguna razón. A veces hay que entender la situación. La situación este año estuvo muy al límite”, comenzó.

“Mi decisión se tomó después del GP de Motegi. La única persona en el mundo que lo sabía era mi hermano Alex. Decidí anunciar mi retirada hoy porque era la única manera, la única oportunidad de luchar por el campeonato del mundo este año.

“Para mí, hablar de la retirada era restar energía. Estuve cerca, como siempre, de mi hermano.

“Luché por el campeonato, gané, pero la decisión estaba tomada, tanto si terminaba de una buena manera [ganando el título] como si terminaba de una manera menos buena [sin ganar el título].

“Todo el mundo puede entender que ‘está sufriendo mucho con el brazo’.

“Por supuesto, tenía contrato con Ducati. Quiero darles las gracias, porque entendieron muy bien la situación. Pero cuando firmé el contrato en marzo, era súper optimista y no sabía que tendría otra operación en el hombro derecho después de Le Mans, que sufriría aún más y que la debilidad del brazo sería cada vez mayor.

“Por supuesto que puedes trabajar, por supuesto que puedes luchar, soy un luchador. Pero hay otro punto que me asusta y empiezo a sentir miedo. No es miedo a las motos, no es miedo a la velocidad. Es una lesión que está ahí, pero de momento no está afectando a mi vida profesional y personal.

“Después del GP de Indonesia, aparte de mi lesión en el brazo, volví a tener visión doble, solo durante 48 horas; después de Le Mans volví a tener otra visión doble, solo durante 12 horas. Por suerte, pude recuperarme bien ambas veces.

“Somos humanos, y a veces estamos pilotando ahí fuera al 100%, pero la pasión está ahí, la adrenalina está ahí, soy rápido, me siento competitivo, pero a veces es mejor pensarlo.”

Consejo de una leyenda

Márquez tuvo que someterse a una operación adicional a mitad de la temporada 2026 después de que las pruebas revelaran que un tornillo suelto dentro de su brazo estaba tocando un nervio y afectando a su rendimiento en pista.

El español mostró una mejora inmediata de rendimiento cuando volvió a la acción en Mugello, protagonizando una increíble remontada durante la parte central de la temporada al superar un déficit de 102 puntos para ganar el título con una ronda de margen.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, Márquez decidió no dar ninguna actualización sobre su estado físico desde la parte central de la temporada, al tiempo que también se centró más en su fortaleza mental para obtener ventaja sobre sus rivales.

Mientras el dúo de Aprilia Jorge Martín y Marco Bezzecchi cometía errores en momentos cruciales o sufría por las lesiones, Márquez siguió recortando su ventaja, batiéndolos en varios circuitos donde la RS-GP era claramente más rápida que su GP26.

Márquez reveló cómo una charla con una leyenda anónima de MotoGP le permitió sacar lo mejor de sí mismo durante el tramo final de la lucha por el título.

“Recibí un mensaje de una leyenda de MotoGP. Me dijo: ‘prométele algo a tu cuerpo y tu cuerpo dará un extra’”, reveló Márquez.

“Tuvimos una buena charla y entendió que yo estaba en una situación muy limitada. Entonces le prometí a mi cuerpo que sería la última vez en Indonesia, que sería la última vez en Philip Island. Esto me regaló ese extra [de velocidad]

“Estaba muy serio los sábados y bastante serio todo el fin de semana, no porque estuviera enfadado, sino porque estaba sufriendo. Estaba sufriendo, pero los resultados tapaban mi situación real.”

Márquez se despedirá de MotoGP con 10 títulos, incluido un récord igualado de ocho en la categoría reina.

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