Marc Márquez: "Entendí que mi brazo funciona de manera diferente"

Dos semanas después de haber vuelto a la victoria en el GP de Hungría, Marc Márquez se prepara para afrontar un desafío diferente, en un circuito de carácter radicalmente opuesto al del lento y revirado Balaton Park.

Brno figura en un lugar destacado de su palmarés personal, pero sobre todo porque allí brilló mucho en sus mejores años, con la notable excepción de 2014, cuando se quedó fuera del podio. El año pasado, el piloto con el número 93 celebró el regreso del circuito checo con un doblete, en pleno verano europeo que dominaba de forma abrumadora.

Hoy sabe que su situación es diferente y quiere por tanto ajustar sus objetivos a la realidad del momento, mientras aún le pronostican varias semanas antes de recuperar plenamente todos sus medios. Porque por mucho que haya ganado en Hungría, el estado de su brazo derecho, tan maltratado de nuevo estos últimos meses, cambia la situación y hace de Marc Márquez un piloto diferente. Eso es lo que explicó este jueves en la rueda de prensa que abría el fin de semana, en Brno.

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Después de Balaton Park, esta pista se parece más a Mugello. ¿Esperas ser más competitivo que en el GP de Italia pero quizá un poco menos que en Hungría?

Evidentemente, [esperar] ser mejores que en Mugello es el enfoque correcto. Esa es nuestra principal referencia. El objetivo es intentar entender día tras día dónde estamos. En Mugello terminamos a diez segundos del primero, así que aquí el objetivo será intentar reducir esa desventaja.

¿Tuviste que descansar por completo durante la pequeña pausa de los últimos días o pudiste seguir entrenando?

No, seguí progresando, especialmente en el gimnasio. Espero que sea igual sobre la moto. Lo que entendí, no obstante, en Mugello, y sobre todo la semana pasada [en Hungría], es que mi brazo funciona de manera diferente, no como el año pasado, ni como en la primera parte de la temporada, simplemente diferente. Así que ahora tenemos que reajustarlo todo, es un proceso que implica a los fisios y a los médicos, y después seguir con nuestra evolución.

He entendido que mi brazo funciona de manera diferente, no como el año pasado, ni como en la primera parte de la temporada, simplemente diferente.

Tienes un gran historial en Brno con cuatro victorias. ¿Es una de tus pistas favoritas entre las que giran en el sentido de las agujas del reloj?

No lo sé. Sobre el papel, no es uno de los circuitos en los que soy más fuerte, pero es cierto que cada año me siento bien allí. Ya veremos. Quizá esta vez no sea mi año, pero lo que debo hacer es ante todo resolver mi condición física.

Lo que he entendido estos últimos años, desde 2020, es que cuando me siento bien físicamente la velocidad siempre está ahí. Así que el primer objetivo es ahora resolver lo de mi brazo, y la velocidad está ahí, como mostramos en Balaton.

Marc Marquez, Ducati Team Photo de: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

¿Sigues sintiéndote en dificultad en las primeras vueltas de las carreras?

No, ahora me siento mejor. El problema de las primeras carreras, en la primera parte de la temporada, es que salía pero sin saber nunca cuándo mi brazo iba a perder el control, ya sabes. Así que era difícil entender cómo pilotar. Cada vez que me subía a la moto, mi pilotaje era diferente.

Lo positivo ahora es que, si quiero tener velocidad, la tengo, como demuestro en la carrera sprint. En la carrera larga, es cierto que me mantuve más calmado para hacer que el neumático medio alcanzara bien la temperatura, pero ahora puedo ser rápido desde la primera vuelta. En cambio, todavía solo tengo que mejorar mi resistencia.

Diogo Moreira cree que eres más fuerte que nunca mentalmente: ¿estás de acuerdo con él?

Sí. Si no, lo dejo, así que tengo que ser fuerte. Comparto muchos días de entrenamiento con él y, sí, soy más fuerte que nunca porque he pasado por muchos momentos difíciles, y todos los momentos difíciles no te hacen mejor, sino más fuerte. Seré mejor si tuviera un buen cuerpo, pero por el momento debo ser más fuerte mentalmente para hacer que esto siga funcionando.