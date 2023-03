Márquez, tras la pole en Portimao: "No sé cómo lo hice"

Cargar reproductor de audio

La primera clasificación de la temporada 2023 de MotoGP dejó a todo el mundo boquiabierto. Marc Márquez logró llevarse la pole sobre la bocina en el Gran Premio de Portugal, registrando un nuevo récord absoluto.

El crono del #93, 1:37.226, llegó con el cronómetro ya a cero, y después de un giro a rueda de Enea Bastianini.

La sorpresa fue más que notoria en todo el paddock, ya que tanto Honda como el propio Marc habían sufrido durante los tres entrenamientos libres. De hecho, Marc no logró el pase directo a la Q2, teniendo que pasar por la Q1.

"No sé como lo he hecho", reconoció el de Cervera. "Haciendo un poco de malabares. Como se ha vistom, necesito rebufo, hacer el tiempo con alguien delante. Es una manera de hacerlo, quizá no la forma más bonita, pero cuando tienes un punto fuerte lo tienes que aprovechar", añadió, en referencia a su criticado método de ir a rueda de otros pilotos.

"He hecho una primera vuelta solo para buscar el limite de la moto y cuando vas detrás de otro cierras los ojos y sigues, cuando frenan frenas. No creo que sea nuestra posición real, pero es muy importante porque esta pole nos permite salir primeros en dos carreras y hay algo ganado ahí", concluyó.

Pecco Bagnaia, segundo clasificado, lamentó haber encontrado tráfico en su último intento, aunque se mostró satisfecho con la segunda plaza obtenida: "Estoy muy contento, solo he podido hacer una vuelta, en la segunda había mucho trafico, estaba bajando el crono pero me encontré con Aleix, Marc y Bastianini. Salir en primer línea es bueno, veremos como van las cosas, pero es una buena posición".

Jorge Martín cerrará la primera fila en la carrera al sprint de esta tarde y en la prueba larga del domingo, aunque dijo tener algunas décimas más del tiempo alcanzado: "Ha sido difícil, en la primera frenada casi me caigo, luego había bandera amarilla, ha ido regular pero tenía algo guardado. Con la segunda goma, de delante iba muy mal, he hecho una buena vuelta con algún error, pero no he podido mejorar. Estamos en primera fila que era el objetivo".

La acción volverá al trazado portugués en la tarde del sábado, con la primera carrera sprint de la historia del campeonato.