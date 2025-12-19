Marc Márquez anuncia que volverá a subirse a una moto por primera vez tras su lesión

Una fiesta para unos pocos íntimos, casi privada. Así decidió Ducati celebrar los títulos mundiales de MotoGP ganados en 2025 y, por supuesto, no podía faltar la joya de la corona, el caníbal que a sus rivales solo les dejó migajas mientras permaneció sobre su Ducati Desmosedici GP 24.5 (como le gustaba llamarla): Marc Márquez.

El nueve veces campeón del mundo participó en la celebración de los títulos y de inmediato quiso dar una gran noticia para todos los ducatistas y aficionados de MotoGP: la rehabilitación tras la lesión está prácticamente finalizada y en pocas horas volverá a subirse a una moto.

Tres meses de descanso forzado no han ablandado en absoluto el carácter del nacido en Cervera. Al contrario, probablemente lo hayan hecho aún más hambriento de éxitos y de volver a pilotar. El físico ahora responde mucho mejor, pero eso no hace más que volver a Márquez todavía más concentrado en su preparación de cara a 2026. Prueba de ello es su voluntad de saltarse las vacaciones sin dudarlo.

"Estoy mucho mejor y la próxima semana volveré a subirme a la moto. Me hice un control con los médicos y ya han pasado tres meses desde la lesión. Así que el domingo o la próxima semana volveré a subirme para entender qué significa manejar una moto".

Marc Marquez, Ducati Foto di: Matteo Nugness

"Vacaciones, no. Es así. Para mí es fácil aceptarlo. Para Gemma, mi novia, es un poco más difícil", dijo entre risas. "Pero al final ella también lo entendió. Tuve que trabajar bastante, hacer rehabilitación y también festejar el título. Había que hacerlo. Hoy es el último día en que celebramos el título 2025, porque a partir de mañana ya estaremos trabajando en 2026".

También fueron lindas las palabras dedicadas a los dos años pasados bajo la marca Ducati. El primero con Gresini, donde fue cuidado, se reencontró consigo mismo y entendió que seguía siendo un piloto muy fuerte. Y luego el del equipo oficial, donde devoró la temporada, a los rivales y todo lo que se le puso por delante.

"Tuve que renunciar a muchas cosas (para volver a estos niveles), trabajar muchísimo. Pero al final llegué al equipo correcto, a la moto correcta después de un buen año con la moto del equipo Gresini, con Nadia. Allí me reencontré a mí mismo. Tuve la moto adecuada y eso me permitió dar el salto al equipo oficial".

"El año pasado entendí qué significaba ser uno del equipo Gresini. Este año entendí qué significa ser ducatista. Conocí al equipo y me sentí muy bien con todos. Y eso marca la diferencia entre un piloto feliz y un piloto rápido".

