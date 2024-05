"Ni yo me veía capaz de terminar segundo", dice Márquez tras el sprint

Pocas veces se vio una mejor salida que la de Marc Márquez este sábado por la tarde. Un comienzo soñado que le llevó a ganar nueve plazas en la primera vuelta, circunstancia que le permitió plantearse la carrera corta con mucha más tranquilidad de la que a priori se imaginaba.

Colocado detrás de las plazas de podio, el español se vio beneficiado por la penalización que llevó a Aleix Espargaró a tener que realizar dos vueltas largas, y por la caída de Marco Bezzecchi, a quien tenía delante. El accidente del italiano del VR46 le situó a dos segundos de Jorge Martín, el ganador, un resultado que le supo casi como a victoria si tenemos en cuenta todo lo que tuvo que remar el chico, como consecuencia de una primera jornada en la que todo se le torció.

Una equivocación en la puesta a punto de su Ducati hizo que el corredor de Gresini se quedara fuera de la primera criba de la cronometrada y le dejó el 13º en la parrilla, una posición, en la quinta fila, que nueve de cada diez veces debería dejarle fuera de cualquier gresca por terminar entre los cinco primeros. A pesar de ello, Márquez sacó su mejor versión y se reveló contra lo establecido para dejar claro que compite como nadie.

"Hice la salida perfecta. Ni yo me veía capaz de terminar el segundo. Ya no es la primera curva, ni la segunda, ni la tercera. Es ya el primer momento. O te colocas bien o no te colocas. Tuve la suerte de encontrar el hueco y pasar el cuarto en esa primera vuelta", comentó el chico de Cervera (Lleida). "Pero, aparte de la salida, lo importante es que demostré potencial, tuve ritmo. Aprendimos mucho junto al equipo, y el ritmo lo encontré esta mañana. Pude dejar a los pilotos que venían por detrás y pude ir a por Bezzecchi", añadió el #93, que el viernes se fue a dormir con muchas cosas en la cabeza, más dudas que certezas, y que este sábado dormirá como un niño.

"Mañana será imposible ser el cuarto en la primera vuelta. Lo mejor de todo es que supimos reaccionar y que demostré tener velocidad. Al margen de lo que pase mañana, me quedo con mi potencial en seco. Hoy duermo tranquilo, esto ya no me lo quita nadie", prosiguió el catalán, que este domingo puede volver a sacar tajada de la lluvia que pronostican las previsiones. "La lluvia, saliendo el 13º, te puede ayudar algo. Pero a veces es tu gran aliado o tu peor enemigo", remachó Márquez, que a las puertas de la carrera del domingo figura el sexto en la tabla general, con 35 puntos menos que Martín, aún más líder.