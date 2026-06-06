MotoGP: Marc Márquez domina la carrera sprint de Hungría en Balaton

Marc Márquez convirtió la pole position en una victoria dominante en el sprint del Gran Premio de Hungría, superando las preocupaciones sobre su limitación física.

Tras haber descartado previamente cualquier posibilidad de repetir su doble victoria de 2025, Márquez estuvo imbatible el sábado en el Balaton Park Circuit, al seguir una actuación dominante en la clasificación con una carrera al sprint igualmente impresionante.

El español estiró una ventaja temprana sobre Pedro Acosta y cruzó cómodamente la línea de meta en la prueba de 13 vueltas, llevándose la bandera a cuadros por 1.5s.

La última plaza del podio fue para el líder del campeonato y piloto oficial de Aprilia, Marco Bezzecchi.

Al inicio de la carrera, Márquez arrancó limpiamente desde la pole position para mantener el liderato sobre Acosta, con Bezzecchi saltando del sexto puesto en la parrilla para hacerse con la tercera plaza.

Aunque Acosta, de KTM, aplicó algo de presión inicial sobre Márquez, el piloto oficial de Ducati se despegó rápidamente del grupo perseguidor, ampliando su ventaja a más de un segundo en la vuelta 3.

Esa ventaja se duplicó rápidamente hasta los dos segundos, con Acosta también alejándose del tercer clasificado, Bezzecchi, mientras el pelotón se estiraba en la fase inicial del sprint.

Se esperaba que Márquez bajara el ritmo en las vueltas finales a medida que las exigencias físicas de la carrera pasaran factura, lo que potencialmente devolvería a Acosta a la lucha, pero esos temores no se materializaron, ya que solo amplió su ventaja al frente del pelotón.

El vigente campeón del mundo cruzó la meta en la vuelta 13 para completar una victoria de principio a fin, logrando su tercera victoria al sprint de 2026 tras sus triunfos anteriores en Goiania y Jerez.

El resultado llegó apenas un mes después de someterse a una doble operación, incluida una cirugía en su maltrecho hombro derecho.

Acosta, el más rápido del viernes, tuvo que conformarse con la tercera plaza, mientras Bezzecchi se aferró a la tercera posición pese a la presión de Raúl Fernández.

Fermin Aldeguer, de Gresini, luchaba con Bezzecchi por la tercera plaza en las primeras vueltas de la carrera, pero un gran susto en la chicana final lo dejó quinto en meta.

Jorge Martín, de Aprilia, se recuperó de un error en la misma secuencia de curvas para terminar sexto, mientras el rookie de LCR Diogo Moreira hizo una salida brillante desde el 11º puesto de la parrilla para hacerse con la séptima plaza.

Una salida fulgurante de Enea Bastianini impulsó al piloto de Tech3 hasta la octava posición, mientras que el último punto fue para el piloto oficial de Ducati Francesco Bagnaia.

Fabio di Giannantonio, de VR46, volvió a arruinar su salida tras clasificarse cuarto, cayendo al noveno puesto en la vuelta inicial antes de terminar 10º.

Ai Ogura, de Trackhouse, tuvo una carrera discreta hasta la 11ª posición, por delante de Luca Marini, de Honda, mientras que el piloto de Pramac Toprak Razgatlioglu fue el mejor de Yamaha en la 13ª posición.

Iker Lecuona (Gresini) logró el 18º puesto en su regreso a MotoGP, mientras Cal Crutchlow terminó último tras sustituir a Johann Zarco en LCR.