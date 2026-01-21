Marc Márquez hará otro test decisivo para evaluar su preparación física

Este jueves y viernes, Marc Márquez se desplazará hasta el complejo deportivo de Jorge Martínez Aspar en Guadassuar (Valencia), para afrontar el segundo test con la Ducati Panigale, después del que ya completó hace dos semanas, el 8 y 9 de diciembre, en el mismo escenario. La prueba es vital para que el español entienda si estará listo para afrontar al cien por ciento el inicio de la pretemporada MotoGP, que arranca el próximo 3 de febrero en Sepang.

Márquez ha pasado unos días en Italia. La semana pasada completó dos jornadas de 'shooting' fotográfico en Bolonia, cumplió con algunos compromisos y se desplazó el domingo hasta Madonna di Campiglio, donde este lunes se presentaba el equipo oficial Ducati 2026.

Tras una jornada apretada de televisiones y entrevistas, el martes tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia y el resto del equipo Ducati, además de un numeroso grupo de invitados, estaban convocados par una jornada de esquí en la estación de Madonna, en la que Márquez finalmente decidió no tomar parte. "Hay que ser prudentes y no tomar riesgos innecesarios", dijo el piloto.

Pese a que este martes por la noche Ducati celebraba un evento para conmemorar el año de su centenario en este magnifico enclave del Trentino, Márquez dio por concluida su estancia en Italia para regresar, en un vuelo privado, a Madrid y seguir con la rehabilitación de su hombro derecho lesionado.

Marc Márquez coincidió con Maverick Viñales y Jorge Lorenzo en el pasado test en el Aspar Circuit Foto de: Aspar Circuit

Según ha podido saber Motorsport.com, el nueve veces campeón del mundo se desplazará este jueves y viernes hasta el Aspar Circuit de Guadassuar, donde volverá a entrenar al manillar de las dos motos Ducati Panigale de las que dispone, la más pequeña V2 de 600cc y la potente V4S.

Márquez tenía la posibilidad de ir la semana próxima a Portimao, donde Ducati tiene dos días alquilado el Circuito del Algarve para todos sus pilotos, pero finalmente solo acudirán los de SBK. El catalán ha preferido seguir con su trabajo sobre la moto en Valencia, donde se siente cómodo y puede coincidir en pista con su hermano Alex Márquez y otros pilotos habituales en sus entrenamientos.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Test en Indonesia para los VR46 Academy

Tampoco irán a Portimao los pilotos Ducati del VR46 Racing Team, que se unirán a los pilotos VR46 Riders Academy para completar, como ya hicieron el año pasado, tres jornadas de test en Indonesia, empezando la tarde del día 27 y acabando al mediodía del 30 de enero, en el circuito de Mandalika, donde podrán adaptarse al cambio horario y al calor y la humedad de la zona, cercana a Sepang, donde el 3 de febrero arrancan los test oficiales de pretemporada.

Además de Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, los pilotos del equipo de Valentino Rossi, también estarán Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi, todos ellos con motos de calle de sus respectivas fábricas.

Mientras los pilotos que compiten con Ducati rodarán en Mandalika con la Panigale V4S, Bezzecchi lo hará con una Aprilia RSV4 1100cc.

La pretemporada oficial de MotoGP arrancará con el Shakedown en Sepang del 29 al 31 de enero, solo para pilotos probadores y los debutantes Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu. Los titulares arrancarán el 3 de febrero para tres jornadas de ensayo de nuevo en Sepang. El 21 y 22 los test se trasladan a Buriram, antes de que el 1 de marzo arranque la temporada allí mismo con el GP de Tailandia.