Márquez cree que Bastianini debía ser penalizado por la maniobra con Martín

El español terminó el cuarto en la prueba corta del sábado, y salió a la pista el domingo con el convencimiento de que esa debía ser su posición lógica, en función de su ritmo. Sin embargo, la caída de Pecco Bagnaia le hizo subir a un podio que por ritmo de giro no se esperaba pisar en esta segunda prueba en Misano, donde hace dos semanas se impuso, beneficiado por las cuatro gotas que cayeron en el primer tercio de la carrera.

Márquez, que en ningún momento pudo desafiar a Enea Bastianini y a Jorge Martín, sí pudo ver, de lejos, la polémica maniobra con la que se decidió el gran premio, en la última vuelta. La 'Bestia' se metió con todo y le tiró la moto a Martín, por el interior de una semi horquilla a la derecha, obligando al madrileño a levantar la moto para no caerse. Una maniobra que a ojos de Márquez debería ser sancionada, por un motivo bien sencillo.

"Creo que Enea debería ser penalizado con la pérdida de una posición, porque no se mantuvo en la pista y se fue largo", dijo el piloto de Gresini, encantado con el botín obtenido, por más que la combinación de resultados le haga perder una posición en la tabla general, en la que ahora figura el cuarto, a 60 puntos del líder, Martín.

"Salí con la idea fija del cuarto puesto. Pero se fueron eliminando pilotos y nos encontramos en el podio, que fue un buen regalo", añadía el corredor de Cervera (Lleida), que a pesar de la buena racha que lleva, con dos triunfos y tres podios consecutivos, sigue pensando que no tiene argumentos para discutirles el título a Martín y Bagnaia. La semana que viene, en Indonesia, empieza un maratón de seis grandes premios en ocho semanas.

"Es verdad que en Asia todo puede pasar, comenzando por las condiciones meteorológicas. Me gustaría decir que [el poder pelear por el Mundial] está en mis manos, y que tengo la velocidad, pero no es así. Cuando las condiciones son perfectas hay dos pilotos que van más rápido que yo", subrayó el catalán. "Cuando ya empiezas un jueves mirando si llueve o no, es que no estás preparado y que necesitas algo que no depende de ti, por si suena la flauta", finalizó el #93.