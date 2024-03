Márquez: "Si mi declive ya comenzó lo veremos este año"

Llegó el momento tan esperado para Marc Márquez. Tras una pretemporada de ir cogiendo sensaciones con su nueva máquina, el Gran Premio de Qatar de este fin de semana, que da el pistoletazo de salida a la temporada 2024 de MotoGP, el ocho veces campeón del mundo disputará su primer fin de semana de carreras completo como piloto de Gresini.

Tras un invierno de adaptarse a la Ducati y de mostrar destellos, como su simulación de carrera corta en Sepang o el simulacro de 'time attack' en Losail, el #93 llega con muchas miradas puestas en él, de quienes creen que su binomio con la dominadora moto de Borgo Panigale puede llevarle a alcanzar el noveno título mundial, a pesar de la enorme competencia interna por la corona.

Sin embargo, Márquez sigue en una suerte de 'bloque bajo' y no quiere hacer volar las expectativas, sino que pretende controlarlas, como volvió a hacer este sábado en la rueda de prensa previa de pilotos. El de Cervera destacó una vez más que aún no está para luchar por grandes resultados.

"Fue una pretemporada distinta, sin probar piezas nuevas sino centrándome en mí. Aprendiendo de los más rápidos con Ducati", comenzó Márquez. "Aún no estoy listo ni para pelear por la victoria ni por el podio".

De hecho, Marc volvió a explicar que ha sentido en todo momento el apoyo de la firma italiana: "Me he sentido muy respaldado por Ducati desde el principio. Si no lo sientes no tomas la decisión que tomé. Es verdad que corro con Gresini y con una moto de 2023, pero siempre me han apoyado y me han demostrado mucho respeto", comentó de cara a un reto que no es fácil. "Es muy distinto correr en un equipo oficial a uno satélite. Eso es algo que también tengo que aprender en estas primeras carreras".

Al hilo de las expectativas, Márquez se reafirmó en que su objetivo es volver a luchar, y que 2024 será un año clave para ver si su carrera deportiva se ha acercado o no a una suerte de bajón: "Mi objetivo es ser competitivo de nuevo. Si eso ocurre, me veréis sonreír. Pero eso no significa luchar por el título, sino terminar entre los cinco o seis primeros. En cualquier caso, eso no pasará en la primera carrera. Si mi declive ya ha empezado lo veremos este año. Pero esto no se puede ver en la primera carrera".

"Sólo yo sé lo que he pasado en estos cuatro años. Sé dónde quiero llegar pero no tengo prisa. Llego a una marca dónde hay pilotos, como Jorge Martín y Pecco Bagnaia, que van muy rápido, y tengo que aprender de ellos. Lo que más miedo me da es que el instinto me lleve a pilotar como lo hacía con la Honda. En un test tienes tiempo para pensar; en una carrera, no", comentó posteriormente.

Precisamente, el catalán apuntó a Bagnaia y a Martín como los rivales a batir para este año, tirando de realismo: "Los pilotos a batir están en la primera conferencia de prensa [Pecco, Jorge y Marco Bezzecchi]. Hay que aceptar esta situación y ser realista".

Por último, el ilerdense hizo hincapié en el buen nivel de Pedro Acosta, que pretende convertirse en el campeón más joven de la historia de MotoGP: "Ha mostrado que es un super talento, tanto en Moto3 y en Moto2. Claro que puede romper mi récord", finalizó.