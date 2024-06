Los efectos inmediatos tras la firma de Márquez con Ducati en MotoGP

Por más que hubiera gente dentro del paddock que considerara que el español había perdido influencia como consecuencia del calvario que atravesó los últimos cuatro años, la maniobra que lo llevará a vestirse de rojo las dos próximas temporadas confirma que sigue siendo la piedra angular del campeonato.

Marc Márquez es el producto perfecto si tenemos en cuenta que mezcla los ingredientes que cualquier marca persigue para proyectarse al mundo. En su nueva etapa subido a una Ducati que ni siquiera es la última especificación ha demostrado que en la pista sigue siendo el de siempre, un animal competitivo con una habilidad descomunal. Además, cuando se baja de la moto nadie vende el Mundial como el catalán. Ducati no podía dejar escapar una ocasión así y se lanzó a por él, aunque eso implicara mandar a paseo su cuidada política de formación de jóvenes talentos.

Las formas de ejecutar la ofensiva no fueron las mejores si atendemos al trato dispensado a Jorge Martín. Sin embargo, Ducati se entregó a una figura tan cercana como la de Maquiavelo, que promulgaba aquello de que el fin justifica los medios. Finalmente, la compañía de Borgo Panigale ya tiene atado al multicampeón tras rubricar una contratación de la que se derivan una serie implicaciones que dan una idea del poder del #93. A pesar de que no recalará en el box oficial hasta el año que viene, su incorporación en 2025 es tan relevante que seguramente tendrá efectos inmediatos que pueden definir incluso el actual ejercicio.

En solo cuatro días, Márquez ha sido capaz de doblegar la voluntad de los ejecutivos de Ducati, que en su cabeza habían imaginado una estrategia que les iba a permitir mantenerlo a él y a Martín. Por contra, el único plan que salió perfecto fue el del piloto de Cervera, que forzó a los responsables de la escudería que suma las dos últimas coronas a romper la palabra que le habían dado a Martín, después de las declaraciones que les planteó el jueves en Mugello, cuando se negó en público a recalar en el segundo equipo de la marca: "Pramac no es una opción para mí. Estoy muy tranquilo en lo relativo a mi futuro, porque tengo tres opciones con las que me sentiría cómodo".

La contundencia del español hizo entrar en pánico a los mandamases de Ducati, ante la posibilidad de que se uniera a la competencia –especialmente Aprilia–. Desde el momento en que Claudio Domenicali llegó a Mugello el sábado, la prioridad de la firma de las motos rojas cambió radicalmente: solo importaba conseguir la firma de Márquez, anunciada este miércoles.

El fichaje va mucho más allá de lo que parece. En esos cuatro días, los que pasaron desde que Márquez dijo "no" a Pramac hasta que Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, se vio obligado a comunicarle a Martín que Ducati no podía cumplir aquello que le había prometido –el domingo por la tarde–, el ex de Honda logró mucho más que asegurarse el mejor prototipo de la parrilla para los dos próximos años.

Cuando la operación se estaba cociendo, Pecco Bagnaia, el buque insignia del 'Reparto Corse', se limitó a pedir que el elegido para ocupar el lado opuesto de su taller respetara la "armonía" instaurada en el equipo. Si tenemos en cuenta el lío que ha montado Márquez para salirse con la suya, es muy probable que el bicampeón del mundo intuya que eso no va a ser así.

"Cuando se lo dijimos a Pecco tuvo una reacción de campeón. Él lo ve como una gran motivación, para seguir creciendo como piloto", aseguran desde Ducati a Motorsport.com.

Elimina a Martín de la lucha por el título 2024

También es difícil pensar que Valentino Rossi esté dando saltos de alegría. Por dos motivos: con Márquez en Honda, la herencia de Il Dottore en el certamen estaba asegurada, dado que Bagnaia marcaba el ritmo en la pista y el equipo que lleva su nombre, el VR46, estrechaba cada vez más los lazos con Ducati. De hecho, lo lógico es que el grupo dirigido por Uccio Salucci herede el estatus de Pramac, si esta decide dar el cambio a Yamaha. Por no hablar de los picores que le habrán entrado al de Tavullia, al plantearse la posibilidad de que su enemigo sume dos títulos más y lo supere en número de coronas mundiales.

Pero hay más. Con su irrupción en el universo Ducati, el corredor de Gresini ha empujado a Martín a firmar con Aprilia. Llegados a este punto, no es extraño concluir que a Domenicali no le haría mucha gracia que el #89 se llevara el dorsal #1 a la marca de Noale. Más aún si resulta que quien se proclama campeón es, precisamente, el piloto descartado. Al hilo de esto último, Márquez no solo ha eliminado de la ecuación a un oponente muy duro en su lucha por este Mundial y por los siguientes, habida cuenta de que Martín sigue al frente de la tabla. En combinación con eso, se ha asegurado de que, desde ahora y hasta final de temporada, Ducati no escatime en recursos que lo ayuden a conseguir el noveno cetro, para así justificar que la decisión de elegirlo a él, y no a Martín, era la acertada.