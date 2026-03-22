El actual campeón de MotoGP, Marc Márquez, afirma que el error cometido en los últimos compases de la carrera, que le costó el podio en el Gran Premio de Brasil, se produjo en un momento en el que "el asfalto se estaba deteriorando".

La carrera del domingo en Goiânia se redujo en ocho vueltas debido a lo que MotoGP describió como un problema de "degradación de la pista". Aunque ni el campeonato ni la FIM dieron más detalles, Michelin indicó que la "superficie de la pista se estaba rompiendo y degradando" en las curvas 11 y 12.

La decisión de reducir la duración de la carrera de 31 a 23 vueltas se tomó apenas cinco minutos antes del inicio de la vuelta de formación, lo que dejó a los pilotos sin oportunidad de cambiar los neumáticos o ajustar las cargas de combustible de acuerdo con el calendario revisado.

El ganador del sprint, Márquez, pasó gran parte de la carrera luchando con el poleman Fabio di Giannantonio por la tercera posición, después de que el dúo de Aprilia de fábrica, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, se distanciaran en cabeza.

El español parecía haberse asegurado el tercer puesto cuando adelantó a su rival del VR46 con una maniobra audaz pero limpia en la curva 7, a cinco vueltas del final.

Sin embargo, en la vuelta siguiente, el siete veces campeón de MotoGP sufrió un gran susto en las curvas 11 y 12, lo que permitió a Di Giannantonio volver a adelantarle y hacerse con el último puesto del podio.

Tras cruzar finalmente la línea de meta en cuarta posición, Márquez explicó que estuvo a punto de caerse en la cerrada curva a la derecha, donde el asfalto se encontraba deteriorado tras las fuertes lluvias caídas durante la semana en Goiânia.

"En la carrera de hoy era posible subir al podio, pero cometí un error en esa curva donde el asfalto se estaba deteriorando", declaró a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com. "Casi pierdo la rueda delantera porque apreté demasiado.

Pero, aparte de eso, ha sido un fin de semana aceptable [en cuanto a mi rendimiento]».

El regreso de MotoGP a Brasil tras más de dos décadas de ausencia se ha visto marcado por una serie de problemas relacionados con el circuito. Las fuertes lluvias inundaron partes del circuito al comienzo de la semana de carrera, mientras que la carrera sprint del sábado se retrasó repetidamente mientras los trabajadores reparaban un gran socavón que había aparecido en la recta de salida/meta.

A pesar de las preocupaciones por la seguridad, Márquez insistió en que las condiciones del domingo seguían siendo manejables.

«Al final, las condiciones eran aceptables para continuar. Es cierto que si tocabas ese punto, que estaba [en] la trazada, era muy resbaladizo.

En esa vuelta, toqué un poco ese punto, perdí la parte delantera y luego me fui al bordillo.

Así que decidí no inclinarme mucho en el bordillo, y sabía que Diggia estaba cerca y que me adelantaría. Pero era mejor estar en cuarta posición que caerme».

En una entrevista con la cadena española DAZN, Márquez expresó cierta preocupación por el futuro del circuito, diciendo: "Una de las cosas que nos preocupan es lo que pasará el año que viene. A lo largo del fin de semana, los baches fueron cada vez peores.

En el punto donde hoy se estaba levantando el asfalto, parecía haber más grava con cada vuelta. Ahí es donde perdí mi podio".