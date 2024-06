Márquez explica el error "que tendría que haber evitado" en Assen

Para lo bueno y para lo malo, Marc Márquez siempre está en el candelero, y si las últimas semanas se había convertido en el centro mediático por ser el elegido por Ducati para correr en el equipo oficial 2025, este sábado, en la primera jornada de competición seria tras aquello, el de Gresini saldó la jornada con dos caídas, una en la Q2 que le impidió ir más allá de la 7ª posición en la parrilla de salida, y otra, aún más extraña que la primera, en la segunda curva del circuito de Assen, nada más empezar la segunda vuelta de la carrera sprint, cuando ya había ganado dos posiciones y buscaba una de sus habituales remontadas. Esta vez, sin embargo, Márquez se quedó a cero en la sprint, primer vez que le pasa desde que llegó a la Ducati de Gresini.

"No nos hemos hecho nada, que es lo importante", celebró Marc no haberse lastimado en una caída extraña tras pisar un piano.

"Lo que ha sucedido es un error humano mío; sobre todo el de la sprint",dijo en referencia a la caída de la tarde.

"En la cronometrada (Q2) se puede llegar a entender, pero el error de la sprint lo tenía que haber evitado", se lamentaba Marc, que por la mañana apuró un adelantamiento por dentro a Aleix Espargaró que le llevó a perder el tren delantero.

"Ya en la primera vuelta toqué ese piano (en el que se cayó) y noté el bache. Pero en la segunda vuelta, metido en el grupo, perdí la referencia. Noté que tocaba, pero pensé que no pasaría nada y sí, se cerró de delante. Un error de esos de los que solo puedes aprender", trató de ver el lado positivo. "Fue un error mio porque tras pisar el bache en la primera vuelta sabía que no podía volver a hacerlo, y lo hice. Sin esa caída creo que habría podido haber acabado el cuarto, o el quinto", se aventuró el de Cervera.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El primer cero de Marc en sábado esta temporada, le aleja de la lucha en la cabeza de la general, lo que le obliga a buscar mañana una estrategia al ataque.

Si mañana tengo que utilizar una estrategia será la de terminar la carrera y recuperar la confianza que perdí con la caída. Recuperar las sensaciones que tenía esta mañana. Es verdad que ese piano no lo había tocado en todo el fin de semana. Tendré que intentar hacer una buena salida y pelear por esas cinco primeras posiciones, porque los tres de delante van más rápido", en referencia a Bagnaia, Jorge Martín y Maverick Viñales.

Márquez no mira al Mundial: "Se tendrían que cuadrar todos los astros"

Pese al error, Marc sigue a 29 puntos de Bagnaia y a 44 de Martín…

"Este año se tienen que cuadrar todos los astros para poder pelear por el Mundial, porque hay dos pilotos que van muy rápido", se quita presión.

Sin la caída de la Q2, Marc hubiera podido salir más adelante en parrilla y, quién sabe, cambiar el signo de su resultado. Lo cierto es que dio la impresión de que el error fue un pique con Aleix.

"En la cronometrada no esperaba adelantar a Aleix, pero vi que era la única forma de pasar. Fui demasiado optimista, pero tampoco entré demasiado rápido. Dentro de ese grupo yo no iba a tirar, porque estaba delante en la clasificación. La caída no fue por el adelantamiento, sino por el bache que hay en ese punto", dijo con señales del golpe en la barbilla. "Sí, caerse en la curva 7 duele, pero no nos hemos hecho daño".

De cara a este domingo, Marc se lo quiere tomar con calma. "El techo es la quinta plaza, porque llegaré de dos caídas", recordó. "Lo que espero es salir de Assen este fin de semana con mejores sensaciones y mejor resultado", tras el doble error de este sábado.

Sobre la superioridad de Bagnaia, Marc admitió que está a otro nivel.

"Pecco está volando en toda la pista. Es super rápido aquí en Assen. Ya vi el año pasado y hace dos, que era rapidísimo, pero especialmente en esas curvas rápidas de derechas es increíblemente rápido", admitió.