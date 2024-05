Márquez explica su peor viernes del MotoGP 2024 en Francia

El piloto de Gresini Ducati se ha caído en la hora de entrenamientos libres de la tarde en Le Mans y ha tenido problemas para ser competitivo.

Su penúltima vuelta rápida de la sesión se vio frustrada por una bandera amarilla, antes de que un error en el primer sector en su último intento lo relegara a la 13ª posición y a tener que pasar por la Q1 el sábado.

Marc Márquez afirma que éste ha sido el primer viernes de entrenamientos desde que se subió a la Ducati en el que "ha sido difícil" para él y dice que sus problemas se derivan de la falta de feeling con la parte trasera de su moto.

"Este es el primer viernes que fue difícil, y los otros viernes fueron bastante fáciles, el ritmo era bueno, era fácil estar en la Q2", dijo.

"Pero es verdad que es el primer viernes que nos costó más y puede pasar. Así que ahora toca reaccionar e intentar entender lo que hemos hecho, dónde me cuesta más mi estilo de pilotaje e intentar mejorar para mañana".

"Estoy sufriendo porque estoy empujando demasiado en la parte delantera porque no siento la parte trasera. Así que tenemos que entender cómo sentir mejor la parte trasera".

"En esta moto en concreto tienes que sentir mucho o tienes que sacar mucho potencial de la parte trasera. Si no, tendrás problemas, y eso es lo que ha pasado hoy".

La caída de Márquez en la curva 12 de la segunda sesión práctica ha sido la primera que sufre con la Ducati y que puede achacarse a un exceso de pilotaje.

"Hoy ha sido la primera caída por conducir por demás", dijo. "Puedes ver la imagen, estaba luchando contra la moto. No fui lo suficientemente suave, no fui limpio en las trazadas y en esa caída, me incliné demasiado".

"Estaba luchando por mantener las líneas y entonces me incliné demasiado. Así que tenemos que entenderlo bien e intentar comprender mañana la manera de mejorar".

El español probó una dirección de puesta a punto en la FP1 que resultó eficaz, pero sugiere que su equipo Gresini pueda tener que volver a su configuración estándar para el sábado después de sus problemas en la segunda sesión libre.

A la pregunta de si había una gran diferencia entre sus dos motos tras la caída, respondió: "No, fue muy similar entre la primera moto y la segunda".

"Había una gran diferencia en comparación con esta mañana. Esta mañana probamos una cosa y decidimos ir en esa dirección".

"Ahora tendremos algunos signos de interrogación y entonces tal vez tenemos que dar un paso atrás y tratar de entender mejor para mañana, porque es cierto que esta mañana salgo en la primera tanda y me siento bien, fue la mejor tanda tal vez en el estilo de conducción y yo iba más suave. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer".

También rechazó las sugerencias de que los rumores en torno a su futuro estuvieran actuando como una distracción en Le Mans.

"Ya llevo 13 años, 14 años en MotoGP", dijo. "Así que no siento esa presión. Es el primer viernes que tenemos problemas, y esto puede pasar y ahora es el momento de reaccionar".

"No espero tener problemas aquí en Le Mans, pero puede pasar. Así que tenemos que entender dónde estamos perdiendo y qué tenemos que hacer".